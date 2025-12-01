Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯汉贤 - 选校 选甚么｜谈经论学

知识转移
更新时间：16:00 2025-12-01 HKT
发布时间：16:00 2025-12-01 HKT

又到11、12月，各校陆续举办开放日与简介会，家长与学生忙于走访校园，希望为未来选择合适的学校。在众多选校标准中，不少家长将学业成绩视为首要考量。当我们思考「如何选校」，其实也在思考：我们希望孩子成为怎样的人？学校能否回应不同学生的成长需求？

现实中，有些同学进入了学业成绩顶尖的学校，却因追不上进度而自信心低落，结果越读越差；相反，亦有学生入读了合适的学校后，获得适切启发，成绩拾级而上。这说明即使单看成绩，选择适合的学校也至关重要。而如学校提供的教学及培育方式越多元，学生成功的机会就越大，因为有较大的机会找到一个领域或方式能让他发光发亮，建立自信。

至于一间学校是否多元，其实不在于它提供多少活动，而在于它是否理解并回应学生的不同需要。例如在教学方面，有些学生习惯听讲，有些偏好阅读，还有些需要动手实践或体验才能掌握知识。如果学校能采用多元教学策略，例如小组合作、自主学习或实作任务，将更有助提升不同学生的学习兴趣和效果。

课外活动也不应只是填补时间，而应提供多元的尝试机会。可以通过体育学习坚持、通过艺术学习表达，或在科学活动中激发思维和创意。学生可因应自身情况参与多元活动或从中选出感兴趣的一、两项。关键在于学校是否提供足够选择，让学生有机会发掘自己的兴趣与能力，而非要求所有人朝相同方向发展。

家长在收集学校数据、比较公开试成绩之余，参观时也可多询问：「学校如何协助不同特质的学生发展？」「如何看待学生的尝试与挫折？」从师生互动、校园氛围和学生作品中，或可观察学校是否真正重视学生的多元成长。

当我们不过度执着於单一标准，而愿意接纳多元发展的可能性，或许更能找到让孩子安心成长、自信发挥的学校。

文：冯汉贤

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。


