陈许华 - 最好的健身房｜教评心思

傍晚，和先生从红磡的健身室出来。看见商场里有义卖活动，又想到笔者的幼稚园即将举办圣诞义卖，我们便挑选了50多本适合幼稚园的绘本。这些精装书相当厚重，装了满满3大袋。

「Call车吧。」我看着沉甸甸的书袋，很自然地提议。没想到，一向体贴的先生却弯腰将3个袋子提在手里，说：「坐MTR，我来提就好。」我愣住了。平时他总是顺着我的，今天的坚持从何而来？是因为他在瑞士长大，觉得call车奢侈？我试着说服他：「香港call车没有瑞士那么贵，而且港铁要转两次车，多麻烦。」他已迈开脚步，只是笑笑：「走吧。」

港铁站里，人潮熙攘。我跟在他身后，在何文田站转车过程中，看着他的双肩扛着这么多书，心里既心疼又不解，抢过一袋书来拿，但忍不住又开口：「真的不懂你为甚么要这样。这不是浪费时间和体力吗？时间也是一种成本呀！」

「以后你的身体会谢谢你的」，他小心地放下肩上的重物，「这是我给自己的训练」。这句话像一把钥匙，瞬间打开我的思绪。我们总把「锻炼」局限在公园或健身房里，却在生活的每个其他环节寻找捷径。我们愿意花钱买会员卡，却不愿意多走几步路；我们谈论要培养孩子的韧性，却在面对实际困难时，第一个念头就是如何避开。

这让我想起平时和其他家长的对话。我们都明白要给孩子挫折教育，提高逆商，但真正落实的却不多。我们担心孩子受累，怕他们吃苦，于是找出各种理由：「这样较有效率」、「时间成本太高」、「下次再努力」。殊不知，生活中处处都是培养韧性的机会——就像此刻，先生选择提着重物乘搭港铁的这个决定。

当我们终于抵达学校，放下那3大袋书时，一种特别的成就感油然而生。是啊，韧性不是在温室中培养的，而是一次次在这些看似不便的日常里。当孩子面对困难想要退缩时，我们不需要长篇大论，只需要温柔而坚定地说：「试试看，你可以的。」然后陪伴他们经历整个过程，见证他们跨越困难后那份「我做到了」的喜悦。

想明白后，我脸上露出了笑容。先生投来疑惑的目光，我迎着他的视线，笑着说：「我想，我的身体也准备好，开始在这间最好的健身房里训练了。」

夕阳下，3大袋的书变得轻盈而沉实。原来，生活的重量，正是让我们变强的力量。

文：陈许华

作者为汉迪国际幼稚园校长、教育评议会执委。

