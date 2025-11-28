Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

苗延琼 - 30年互联网：我们不再阅读｜「苗」想teen开

知识转移
更新时间：18:00 2025-11-28 HKT
发布时间：18:00 2025-11-28 HKT

30年互联网生活，我们差不多经历翻天覆地的改变。我们拥抱科技、拥抱速度、拥抱即时，但在这个无限连线的时代，我们却变得越来越没有耐性。第一样失去耐性的东西是——文字。

以前，一本书可以陪我们一整个月；一本杂志的专栏，会慢慢咀嚼、细味。而现在，一篇文章超过3行，就会被人嫌「太长唔睇」。大家都知出版业日渐萎缩，不是因为没有人写，而是没有人读。

有一次，我找来养和医院一位相熟的医生，希望他帮我买一本书——袁国勇教授的自传《显微镜下看穹苍》，谁知道他听后哈哈大笑：「你要我买书？好挜碇㖞！不如我请你食饭啦，依家边有人睇书㗎，傻啦亚喵（亚喵是他对我的称呼）！」那一刻，我的心里有点不是味儿。一位高级知识分子都这样说，更遑论其他人。

我们变得对文字缺乏耐性、对思考失去空间。现今的专业人士，很多对自己本行很熟悉，不过医生变成医匠：因为对外面的世界冷漠，缺乏好奇心。互联网将世界放在我们手掌之中，但同时亦令我们的心灵拉薄。

我们学识了用碎片拼凑世界，却忘记了如何深思；要知道《人类大历史》的作者Yuval Hariri每天默想两三个钟。而我们的me time，就是追新闻、睇短片、滑社交媒体。Yuval Hariri说：「我现在写的，应该是最后的一本书，因为人工智能会写得比我好。」

阅读可以改变我们的大脑，滑屏幕也会，前者令我们能够静下来反思，后者则令我们越来越不耐烦、焦虑、抑郁。那种纸张的气味、那种页页翻动的节奏、那种心神慢慢沉淀的感觉，是不是已经离你很远？因为思考需要时间，感受需要静默。缺乏耐性去看文字，就等于再没有耐性去了解自己。当我们放弃阅读，也同时放弃了反思——放弃了深度，放弃了灵魂。

30年互联网，令世界更接近，却令人心更疏离。我们拥抱了科技的光，却失去了思考的影。这个现象对青少年更为重要，或许与其教他们加快电子化，不如教他们学识——如何停低，静静阅读一页书。

电邮：[email protected]

文：苗延琼

作者为私人执业精神科专科医生，育有两子。

