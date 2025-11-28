吴崇杰 - 博物馆与教育丨视艺师语

早前，日本一名小女孩在画班绘画了一双由海底角度仰望、非常有创意的黑海豚。新时代的学习模式已不再局限于课室内。现今博物馆在教育领域的角色比重越来越重要，过往博物馆的功能着重典藏和展示历史，近年的任务多以推广文化为本。博物馆经常会将展品借到学校展出，外展博览车亦四出宣传；而学校也越来越多走进博物馆参观和学习。艺术就是生活，每当教授历史文化科时，如果坐在课室内观看图片，倒不如走进博物馆参观。

随着科技发展迅速，现世代的博物馆已不像以前将展品珍而重之藏于玻璃柜内，而是以多元化展示方式与观众交流，如数码化沉浸式展示，为大众所认识的《清明上河图》亦曾以此形式与大众见面。

2005年成立之非官办海事博物馆，是一间以海事为题的博物馆，展示不少由古至今的船只模型，海事发展历史和海洋科技等。镇馆之宝有粮船湾捞获之宋代碇石、横澜岛灯塔、虎门大炮及新落成之海上巨人号船锚等。

馆内亦有不少画作，如18米长卷《靖海全图》，配合巨型数码萤幕讲述海盗张保仔被招安的故事。《广州十三行洪氏卷轴》画的是清朝封关，外国洋行于广州建立十三行商馆区的情景。海上丝绸之路无人不晓，而郑和下西洋更为人所熟悉，昔日中国外销不乏丝绸和陶瓷，馆内陈列了34幅制瓷画，展示清代景德镇瓷器制作与出售流程，后衍现广彩绘制。

博物馆的另一个任务就是教育功能，除了与学校互动外，在社会上亦起着大众教育意识作用。海事博物馆在教育推广亦不遗余力，不定期举行讲座论坛及摄影展等，亦协办学界艺术活动、STEAM探索旅程；新成立之太古海洋探知馆，通过沉浸式空间、互动装置、海洋生物照片和不同的研究计划等，让公众了解人类活动如何影响水底世界和保育的重要性。

我们日后参观博物馆，除欣赏外，还需反思展品背后的价值。

文：吴崇杰

作者为香港美术教育协会执委会成员、社区导师及香港艺术发展局审批员（艺术教育）。

