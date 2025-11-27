李建文 - 「学校起动」计划奖学金｜墙角寒梅

「学校起动」计划奖学金及数理杰出奖颁授典礼于11月15日举行，大会邀请到香港上海汇丰银行有限公司主席及香港大学校务委员会主席王冬胜博士担任主礼嘉宾，他在典礼上表示年轻人是未来的社会栋梁，香港要靠年轻人继续发展，故此商界很乐意回馈学界、支援学生，帮助他们扩阔视野，增加竞争力，日后为香港贡献。

「学校起动」计划奖学金于2015年成立，提供奖学金予「学校起动」计划学校之学生，让他们在本港大专院校就读学士学位，至今已支援逾千名学生。王冬胜博士认为要维持这个计划，要有心、有力、有意识，并对此予以肯定。

他又向年轻人分享两个必定能走向成功的小贴士：解难能力与世界观。他建议年轻人多掌握读书以外的特质，解难能力尤其重要，每次凭自身能力解决问题都能增强自信；年轻人可培养世界观，多了解和分析国际大事，包括政治、经济等方面，若能养成习惯，日后与人交流时更显优秀。

本校学生彭炫康和沙志杰（Mohan Sapkota）今年分别获教育大学运动科学及教练荣誉理学士与城市大学工商管理学士（决策分析及营运学）取录，获得「学校起动」计划奖学金不仅是经济上的支持，也是各界对他们的认同和鼓励。

伍少梅中学参加「学校起动」计划的时间已达7年，在这段期间，计划带给师生丰富多彩的学习及成长经历。「学校起动」计划提倡通过崭新及度身订造的项目，发掘学生的潜能，启发他们规划人生，为自己的未来创造更多可能。

学生至今参加过生涯规划日、趁墟做老板、企业参观、职场体验及暑期英语课程等，多元的活动切合年轻人的成长及生涯发展需要，亦配合中学课程对教导学生品德与价值观的要求，是一项商校合作的最佳例子。

在此祝愿「学校起动」计划继续与学界携手共进，恩泽广被。

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

