何汉权 - 为何要撩起熄灭的战火｜教育现场

究意人性本善抑或本恶，这是宗哲学的大课题，很难有精准而能放之四海的答案。人类经过很长时间的演进，积存历代先祖以血泪换回来的生存、生活与生命知识，再融合成智慧，由此衍生出来的善良价值，合力建构人类的文化与文明。人类是万物之灵，是有四善端的，是要老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼的；是懂得并感知感受「爱」，亦能反躬自省，知道「认错」的。

很不幸，由于政客挟着民意，包藏私心、贪婪、好勇斗狠，完全漠视本国与他国老百姓生命的可贵，两次世界大战的战幔，在短短20年间先后两次被掀起，「爱」与「认错」完全丧失殆尽，取而代之是贪婪、自私，视生命如草芥，军国侵略主义大行其道，在二次大战加于各国的大侵略、大伤害，就以德国纳粹、意大利墨索里尼及日本军国主义政府，合组「轴心国」的「扩张生存空间」，由此要覆灭别国的侵略行为，最是败坏，最是反人类，青笔书写，罄竹难书。

在上述反人类的逆流中，中国人民生命与财产受日本军队野蛮加之的伤害，中华大地遭无情的践踏，自1894年甲午战争至1945年全民抗日战争结束，中国所受的集体与个人伤害，笔墨难以形容，越是追查真实的历史，越感日本的50多年侵略是天理难容，中国受战祸的后遗症至今犹在，台湾在外，我国仍未统一。

二次大战后，中国作为受害最深的战胜国，采取以德报怨的处理方法，只要求日本归还侵略的土地，并未要求额外割下一寸土地，也没有要求一分钱的战争赔款，这是世界战争史上，战胜国对发动大侵略的战败国，极其罕有的范例。事实上，「铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来」是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的大原则，和平呼吁是清清楚楚，没有仇亦不带恨。

但极之可惜的是，战后的日本，军国主义的幽灵依然盘旋鹰派好战政府上空，由岸信介到安倍，再到今天的高市，相同的特质就是不肯承认侵华大伤害的罪行，亦蠢蠢欲动，再捡拾二战侵华、侵全世界的煽动日本国民的借口——「存亡危机」，企图撩起已熄灭的战火，既无人类应有的「爱」，「认错」在这些政客的心坎与脑际间，根本早已消失，成为败坏的传统，代代相传。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

