陈锦嫦 - AI个性化学习新时代｜直资育材

人工智能（AI）正急速走进校园，教育的面貌也在悄然改变。对数码世代的学生而言，科技早已融入生活，而AI的出现，更让学习模式产生革命性的转变。作为一位校长，同时也是一位母亲，我深深感受到家长在这个时代的矛盾——我们既期待孩子能拥抱新科技，又担心他们会被过度依赖、失去自主思考能力。我相信，AI赋能教育的核心不在取代人，而在成就人：让孩子学会明智运用科技，并在数据分析中学会反思、理解与成长。

我的两个孩子，正处于不同的学习阶段。大儿子打算考取大学，小女儿则在学校的学业中逐渐展露潜力。几个月前，我们开始使用一款名为「AI学习助手」的应用程式，这个工具专为学生设计，提供个性化的学习方案和策略。最初，我对这种科技的担心与日俱增，担心孩子会过度依赖这种工具，而不是自己主动探求知识。

然而，在与孩子一起使用这款工具的过程中，我开始了解到AI如何能成为他们学习的助力。有一次，我的大儿子正为数学考试苦恼，通过这款应用程式，他的学习进度能够被分析，AI根据他的表现自动生成一个学习计划。他发现自己的弱点并逐步强化，使得他在考试中取得意想不到的好成绩。

又有一次，小女儿在准备她的科学报告时，利用这款AI工具查找资料和解决问题。AI助手不仅提供了相关的参考资料，还帮助她理解复杂的概念。我发现她不仅获得了知识，更增强了她的研究能力和自信心。通过这种方式，她学会了如何独立思考，并能有条理地表达自己的观点。

随着这种个性化学习方式的深入，我也开始思考学校的角色。我任职的学校正积极探索AI应用，将AI技术融入教学中，其中一个项目是「AI学生成绩分析和学与教策略建议系统」。这个系统能够分析学生的学习数据，让教师能根据每位学生的需要，为他们提供针对性的学习建议。

AI减轻了教师繁琐的数据处理工作，释放更多时间用于教学和关怀AI分析提供清晰方向，同时亦能协助学生设定目标、建立自我管理能力。对家长而言，AI也建立了透明的资讯桥梁，让教育合作更有依据。

未来，本校将在不同学科与生涯规划课程中深化AI应用，让学生学会以数据思维看世界，用智慧与勇气迎向未来。AI不能取代爱，但能让爱变得更精准——以科技启迪学习，以关怀陪伴成长。

文：陈锦嫦

本栏由香港直接资助学校议会校长撰写；本文作者为天水围香岛中学校长。

