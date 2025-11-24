陈月平 - 本草葳蕤｜教评心思

近日，我校在友好机构的鼎力支持下，生意盎然的杏林药圃正式落成，31种形态各异的中草药在此扎根生长，这些植物吸引了不少师生和经常来校的长者的目光。

药圃中的植物有致地坐落着，每株植物旁都配有专属科普牌，清晰标注学名、药用功效等。其中有薄荷、艾草等等，还有已有果实的火龙果、百香果和柠檬，但最吸引我和学生的是含羞草，每次经过它身边时总是忍不住用手与它打招呼，浅陋的我不知它有药用价值！不少学生在木瓜树旁定睛地看着那两棵绿色的木瓜，等待它们成为橙黄的样子。照顾这药圃的是长者和学生，本校长者学苑的长者带着多年的种植经验，与学生组成伙伴。相信在除草和照顾植物的过程中，长者传递的不仅是种植知识和人生经验，还有对传统文化的珍视；学生展现的不仅是好奇和活泼，更是对传统智慧的接纳与喜爱，代际情谊在泥土与绿意间静静成长和茁壮。

这片药圃将是一间开放的课室，让学生在其中学习语文、描绘植物的表相及了解其生长过程等等，把课本上的知识变成可触摸、可观察、可创作的素材，让学生亲身感受本草文化的内涵、色彩及生命力。同时，我们计划将本草文化惠及更多人，将健康理念传递予社区，将推出「健康饮食」主题药膳工作坊。从幼苗到成为餐桌上的菜肴，感受个中的付出，更重要的是体味文化就是生活——博大精深原来也可以随手拈来，一直在我们的身边。

本草进校园，不仅是学习种植中草药，更是文化的传承和实践，让文化植根于学生的心中。中草药圃的建设与系列活动的开展，是践行五育兼赅、弘扬中华优秀传统文化的生动实践。随着继续丰富药圃的内容，拓展课程形式，期盼学生在与本草的亲密接触中，感受传统文化就在生活中，让本草的清香浸润童心，让传统的智慧陪伴他们成长。

文：陈月平

作者为裘锦秋中学（屯门）校长、教育评议会执委。

