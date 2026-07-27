我要赞佢｜「爱宠号」爱心巡游10大地标 3大互动游戏学习爱护动物

警务处「动物守护‧社区大使」计划（AWP）日前在尖沙咀 K11 购物艺术馆户外举行了「护动传承‧爱宠号启程」启动仪式暨「宠爱阁」嘉许礼，警务处处长周一鸣、香港赛马会慈善事务部主管（教育；青年）应凤秀女士担任主礼嘉宾。其中全新推出的宣传车「爱宠号」由即日起至8月7日将游走全港10个地点，车上设有互动游戏，让市民在参与过程中轻松学习爱护动物的知识。

香港近年社会越来越重视「人宠共融」，惟仍偶尔发生涉及动物的不幸事件。周一鸣在启动礼致辞时表示，警方除了加强执法之外，还很重视社区的教育和宣传工作，并自2022年起推动学校设立「宠爱阁」，让学生从小学习爱护动物。

参与「宠爱阁」学校至今已有39间，活动当日，周一鸣亲自向11间杰出学校颁发嘉许状，表扬他们在校园内推动动物保护的默默付出。各校的生命教育各具特色：有学校安排学生轮流担任「爱心饲养员」，细心记录宠物的健康状况；有学校打造了饲养逾 80 种两栖及爬虫类动物的「亚马逊生物教室」，让学生近距离探索生命的奇妙；亦有幼稚园透过「小小饲养员」机制，引导幼儿从小学习尊重生命。

学校收养被遗弃犬只培养学生爱心

受访的佛教筏可纪念中学学生陈颖诗表示，学校的宠爱阁收养了被繁殖场遗弃的标准贵妇狗Sweetie，初时牠是很怕人、对学校的环境很警愓，但随着大家天天与牠相处，牠已完全融入学校并视为家庭一份子。她表示，自己从中学习到有耐心、有爱心地善待小动物，便会得到牠的接受。

另一间受访的香港航海学校学生Jayden表示，平时小息要固定喂食宠物，之后又要清理牠们排泄的粪便，让他学习到更有规律地处事。而他续指，虽然照顾牠们会减少他小息玩的时间，但与牠们相处时放空，是非常减压的方法。

全新的教育宣传车「爱宠号」，车上设置互动游戏，包括扭蛋机、找错处，让参加者在过程中轻松学习与宠物有关的知识。以游戏找错处为例，每条问题与日常饲养宠物有关，例如养猫需要安装防护网，才可以避免牠们跳出窗外。启动礼当日，不少市民与小朋友都踊跃参与，现场气氛非常热闹。

「爱宠号」即日起至8月7日将会游走全港10个地方，包括将军澳、铜锣湾、大埔、元朗、旺角、中环、荃湾、启德，让港九新界更多的参加者，从游戏中学习和爱护动物相关的知识。