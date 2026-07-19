我要赞佢｜学生自杀率激增近两倍 树仁大学培训1600教师 「实战入校」抢救学童心理健康

为提升教育界及公众对学生身心健康的关注，香港树仁大学辅导及心理学系举办一个支援SEN学童为主题的培训，至今已培训近1600名教师，提升他们应对有特殊教育需要（SEN）学生的教学技巧，上周五（17日）再举办座谈会及实务工作坊，深入探讨精神健康与心灵减压方法，期盼为校园注入正能量与幸福感。

香港特区政府教育局委托香港树仁大学辅导及心理学系「支援有特殊教育需要学生教师专题课程事务处」，为 2024/25、2025/26 及 2026/27 学年提供教师专业发展课程，包括针对自闭症学生、专注力不足或过度活跃症、有精神病患三类学生的专题课程，以推动本港融合教育，截至今年7月已有近1600名教师修毕课程。

课程期间亦举办多项增润活动，让不同界别的人士进行专业交流。上周五（17日）推出其中一个焦点增润活动—《精神健康日—心声「聊」效》座谈会及实务工作坊，集合不同界别的专家或嘉宾分享所见所感，例如艺人李珊珊在座谈会上分享患上惊恐症后面对的生活困难及如何克服人生低谷；东华三院乐情轩精神健康教育及推广服务中心主任陈绮君透过精神复元人士分享生命故事，深入认识复元者的实际需要，亦可让老师借鉴在关键时刻为学生提供及时且适切的支援与陪伴。

香港树仁大学副校长（研究院）及专题课程统筹主任许明得教授在活动指出，立法会秘书处资料研究组2024年数据 ，学生的自杀死亡人数在近十年间激增近两倍，且高度集中于中学，约占 93%。而政府委托香港中文大学2023年进行的调查发现 ，6岁至17 岁学生群组当中，近四分之一的学童被诊断存在不同种类的精神疾病，更有6.9%曾出现自杀行为，研究与统计反映近年学童精神健康问题不容忽视，提醒外界精神健康不仅是医疗议题，更是教育与社会议题。

香港树仁大学行政副校长周德生博士期望透过与教育界及各专业界别的共同合作，全面推动有特殊教育需要（SEN）学生的支援与心理健康发展。

专题课程高级讲师张丽云为教师提供的相关课程作进一步阐释，每次培训大约40多人一班，有来自不同界别的老师，包括专门设计融合教育课程的主任、辅导科老师以及前线教师，课程除了教授理论外还有实战技巧，安排受培训老师入校真正面对SEN学童，由他亲自设计应对策略及方法，以察看SEN学生之的心理改变，有无相关经验的老师完结课程前分享，直言能够看到SEN学生改变后，感到真正学以致用，同时令到自己有所获益，日后可望用于课室上辨识疑似SEN学生个案。

近日有报道指一名患有自闭症的小一学生疑遭同学霸凌，家长事后对校方处理手法感到不满，专题课程项目经理章景辉不评论事件，强调支援前线教师的工作极其重要，因为前线老师每日面对大量课室及学生，无法关顾所有人与事，发生问题后不但对学生带来伤害性，亦造成校方与家长的紧张关系，树仁专题培训课程正是做好预防工作，减低对各方面无法弥补的伤害。