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我要赞佢｜厨房让位、厕所门关不上！13岁㓥房少年练出演奏级钢琴 文化中心圆梦

好人好事
更新时间：08:00 2026-07-13 HKT
发布时间：08:00 2026-07-13 HKT

「穷人边有钱学乐器？」这句话放在两名基层儿童身上被彻底改写。一名在㓥房厨房与马桶之间汗流浃背练琴至演奏级的13岁男童，以及一个在百余呎的合租房内用小提琴拉至校际比赛夺冠的基层少年，获邀踏上尖沙咀文化中心慈善音乐会中公演，他们用琴声告诉外界，困顿之中一样可以开出花来。

13岁就读中一的杨齐，与家人居住深水埗㓥房，空间窄至转身也难。当初他学琴时，有人捐赠一部旧钢琴，全家挣扎良久「摆得落钢琴，就几乎冇路行。」最终，钢琴还是搬进了家中单位，霸占了厨房和厕所大半个门口，每次练琴，家人要侧身避开琴身才能出入。幸家人的付出没有白费，杨齐在炎热夏天期间在㓥房练琴练得汗流浃背，仍然坚持自学或找寻平价学习班提升技巧，经过6至7年磨练，现时已达到演奏级水平，另一乐器二胡亦能熟能生巧。

另一名主角15岁就读中三的周芷浚，与父母、弟弟、爷爷嫲嫲合租一个深水埗单位，居住空间不过百余呎，全家均靠父亲任职仓务员、妈妈任职文职维持基本生活，应付日常开支已捉襟见肘，芷浚只能靠非牟利机构免费或优惠班学小提琴，现已考获ABRSM（英国皇家音乐学院联合委员会）小提琴四级，之后开始「中西乐双修」的音乐路，他2023年加入社区组织协会二胡班，两年后通过中央音乐学院二胡三级考试，今年7月更挑战六级试，其音乐天赋从2025年校际音乐比赛中勇夺冠军可见一斑。

「小提琴可以拉中乐，二胡又可以拉流行歌。」芷浚笑说，音乐在他眼中没有边界。在家里，他更是「开心果」，经常拉奏《洪湖水浪打浪》、《梁祝》并带动全家大合唱，狭窄单位顿时变成小小音乐演奏厅。

「天下大同」慈善音乐会由香港社区组织协会与新民狮子会合办，将于10月13日晚上在尖沙咀文化中心举行。今年阵容鼎盛，召集逾800名16至65岁歌者与表演者，更破格加入舞蹈，由长者与儿童携手挑战 「最大规模跨代歌舞汇演」世界纪录，杨齐及周芷浚压轴合奏《如愿》，为全晚焦点之一。

香港社区组织协会表示，全港估计超过20万儿童活在贫穷家庭，约5万名18岁以下儿童租住㓥房，六成贫穷儿童在暑假没有任何活动。协会希望透过音乐会筹款，支援过万户贫困家庭的就业、学习及生活开支，呼吁公众捐款及购票出席，有兴趣者可浏览官网了解详情。

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