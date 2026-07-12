我要赞佢｜免费拎消防证书！油尖旺招募2000名「应急先锋」 学CPR+AED教授应对山岭意外

因应楼宇火警不时发生，消防处推出社区应急先锋计划，其中油尖旺地区团体联同多个议员办事处日前举办相关主题教育活动，教导区内人士学习防火防灾知识，有份协办的民建联油尖旺区议员杨子熙希望一年内培训出2000人，在区内培训人才，齐心守护社区。

是次「消防处社区应急先锋」培训计划周六（11日）油蔴地天主教小学（海泓道）礼堂举行，属活动首场及启动礼。参加者完成课程后获消防处颁授社区应急先锋证书，费用全免。

课程主要涵盖防火防灾知识，包括防火知识、紧急事故应变，如火警、交通意外、溺水、山岭事故等，以及心肺复苏法（CPR）与操作自动心脏除颤器（AED）等，目的是提升市民的防火及应急能力，

九龙社团联会油尖旺地区委员会主任兼区议员杨子熙指出，社区应急先锋计划将全面在油尖旺推动和开展，将联动油尖旺社团联会及15个属会、区内重要团体、区议员办事处、关爱队、学校及物业管理公司，争取在一年内于油尖旺区培训2000名消防处社区或楼宇应急先锋，将防火灭火逃生及救护应急资讯落区落地，让更多人认知防火防灾的重要性，做好社区联防。

活动由海泓社区服务协会、钟港武及陆子峰区议员办事处主办，九龙社团联会油尖旺地区委员会合办，支持单位包括消防处九龙南区、油尖旺民政事务处、房屋署、油尖旺区防火委员会及消防处社区应急先锋名誉会长会（油尖旺区）、多间学校等。

有兴趣人士包括油尖旺区居民、区内上班人士或学生均可于办公时间致电「油尖旺社团联会秘书处」电话2782 3686或WhatsApp 6210 9644免费报名。

