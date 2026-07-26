我要赞佢｜冇资源缺人脉输在起跑线? 基层女童靠「一小时自律」连夺杰出学生奖

经常有人说「赢在起跑线」，基层家庭虽然欠缺资源，但只要奋发上进，一样可以发亮。就读保良局陈南昌夫人小学的小六女生梁芷珊，六年来靠着「一小时自律」法则，不但升上心仪中学，更连夺《我要赞佢》「最值得表扬学生」及「黄大仙区杰出学生选举」优秀学生，她以行动证明起点即使平凡，但自律与坚持，足以改写人生轨迹。

芷珊的亮丽成绩单背后，没有堆积如山的补充练习，也没有名师精读班。她的秘诀简单得令人意外：「上课时专心聆听、勤做笔记；课后即时温习，遇到不懂的地方便立刻请教老师或哥哥。」

这份自律，6年如1日。她坚持每天放学后温习至少一小时，主动完成补充练习，并利用学校网上平台阅读英文图书，逐步累积词汇。她形容，良好习惯是在老师鼓励下「成长」而非「强逼」。遇到难题，她从不逃避，而是视之为厘清概念的契机，务求融会贯通。

芷珊的学习版图，从不局限于课室。学校设有科学廊与校本探究课程，让她从实验中领悟光合作用与生态循环的奥秘，激发对科学的浓厚兴趣；她更是学校升旗队的骨干成员，曾代表香港远赴北京，与清华大学仪仗队联合升旗，亮相中央电视台广播中。

凭借卓越表现，她先后获选《我要赞佢》「最值得表扬学生」及「黄大仙区杰出学生选举」优秀学生，成为校内同学眼中的模范榜样。

旁人或许认为她很优秀，但她的原生家庭来自基层，资源有限，但父母的爱与陪伴从不缺席。当女儿因失手而沮丧时，母亲不会责备，而是陪伴她逐题检讨、拆解错处。任职劳力工作的父亲即使深夜下班，仍坚持每日清晨早起送她上学，把握相处的珍贵时光，聆听女儿心事，引导她思考与解难。

父母透过分担家务与一同行山，从小培养她的责任感与坚毅精神。这份无形的「家教」，成为芷珊追梦路上最坚实的后盾。

距离升中尚有数月，芷珊已翻开哥哥留下的旧课本，自主预习中一课程。她期望未来能加入制服团队，以成为制服团队教官为目标。梁芷珊经历没有捷径，没有奇迹，只有日复一日的专注与坚持。她以自身经历告诉所有出身平凡的孩子，只要怀抱梦想、持之以恒，终可发光发亮。