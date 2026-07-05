我要赞佢｜罕见病「石头症」女孩逆境自强 获选香港特别行政区杰出小学生

「不是看见希望才坚持，而是坚持才有希望。」继成为星岛新闻集团《我要赞佢》大使，向社会宣扬正向思维后，患有罕见病「石头症」的筲箕湾爱秩序湾官立小学六年级学生吴懿晴，凭借在STEAM多项比赛的卓越表现与坚韧的精神，经过严格的甄选与面试，在百多名优秀参选者中脱颖而出，成功获选「香港特别行政区杰出小学生」。

回顾这六年的小学生涯，懿晴的成长之路并非一路坦途。然而，无论面对多少学业上的难关或成长的挑战，她从未轻言放弃，总是脚踏实地、用无比的毅力走过每一个步伐。她积极参与课外活动，最喜欢STEAM，已经多次出国比赛，又学习iPad作曲，还学打鼓及参加小小司仪班。近年，她获颁「儿科医学会鹏程奋进坚毅奖学金」、星岛新闻我要赞佢学生进步奖及由杜叶锡恩教育基金主办「全港青少年进步奖」，用行动证明，卓越不单是天赋的展现，更是无数次跌倒后重新站起的坚持。懿晴父母曾多次感激学校无微不至地照顾她，我却要赞美懿晴以自己蓬勃的生命力，向全校师生与家长亲身诠释了世上最动人的力量——叫做「坚强」。

感谢懿晴，在这六年的成长旅途上，让我们有幸亲眼见证了一颗不畏暗夜的星星，究竟能绽放出多么耀眼的光芒。她不仅为自己的小学生涯画上了最完美的句号，更透过自身的经历，向身边的人宣扬了正向价值观与公民意识。愿她带著这份「坚强」的力量与杰出小学生的荣誉，在未来的学习与人生道路上，继续砥砺前行，闪耀出更璀璨的光芒，成为明日领袖！

今年12岁的懿晴（Haley）罹患简称「FOP」的罕见病，俗称「石头症」，正名为「进展性骨化纤维发育不良」。病人受到碰撞时，其患处会产生肿块，肿块继而演变成骨头，身体就好像比正常人多了一副骨头，而那副骨头无法活动，永远被琐定在某个姿势，影响活动能力。然而懿晴没有将自己囚禁在这副患病身躯，反而喜欢不断挑战自我，参加不同的运动和比赛，在妈妈（Yoki）的陪伴下开展丰富多彩的人生旅程。

学友社主办「香港特别行政区杰出小学生选举2025-2026」，旨在鼓励及嘉许于小学学界中在学业、课外活动、社区事务、领袖才能不同范畴中有杰出表现的学生，透过活动及得奖学生宣扬正向价值观及公民意识。吴懿晴经过甄选及面试, 在二百多位参选同学中脱颖而出，获选为16位香港特别行政区杰出小学生之一。

作者为爱秩序湾官立小学崔家祥校长

