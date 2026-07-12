我要赞佢｜从病房到迪士尼看烟花 29岁血癌康复者用20年证明：愿望不是告别，是重生

「当年小熊维尼教我患病时唔好怕肥，呢家谂返提醒自己做人要识开心笑面对困境。」善怡8岁患上急性淋巴白血病，因化疗药物而变成脸颊肿胀、头发稀疏、不认得自己的「陌生人」，由望着病房的天花板至获安排一家人观赏迪士尼乐园的烟花，给予她勇气战胜病魔，她冀以愿望成真基金愿望童身份，告诉公众入园并不是「Last wish」(生前最后愿望)，而是重生勇气。

香港迪士尼乐园与愿望成真基金合作，20年来合共为约400名患重病儿童实现愿望，汇聚过去20年的愿望童与其家属等250人，一同参与「香港迪士尼乐园20周年奇妙愿望派对」，为数百位与重病搏斗的儿童实现愿望，现年29岁的善怡是当中座上客。

善怡8岁患上俗称血癌的急性淋巴白血病，将童年一分为二，一边是医院白色的天花板，另一边是窗外遥不可及的世界，「住院将近一年半，最难受的不是打针食药，而系每次照镜，都觉得自己唔再系自己。」

她回忆长达约一年半的住院治疗期间，药物的副作用导致头发稀疏，身型肿胀难辨，然而就在最灰暗的时刻，一位护士指着她床头的小熊维尼公仔，笑着说：「你睇，维尼都系肥嘟嘟、冇乜头发㗎，但佢一样咁可爱，一样咁多人钟意。」这句看似简单的鼓励，像一道微光，照进了她封闭的心。

在愿望成真基金与香港迪士尼乐园的协助下，善怡获得医生批准，短暂离开白色病房，与家人整整齐齐地走进梦幻童话世界。当晚，她记得烟花在城堡上空绽放，光影映照在家人脸上，「成个人好似跳咗入迪士尼电影场景咁梦幻」。

20年过去，当年的愿望童已战胜病魔，成为一位勇敢追寻音乐梦的乐队主音，获安排到青年中心演出，期望用歌声及自身经历去鼓励更多正处于迷惘中的年轻人。

外界或以为善怡的身份可以鼓励其他患病的愿望童，但她却认为，反而是愿望童给予她与其他人更大力量。「人长大总会有生活压力，但望住愿望童，再回想患病那一天，反而是他们提醒我，要做回一个识得开心笑的人。」

香港迪士尼亲善大使黄卓琳表示，明白每个愿望童入园当刻，需要克服身体状况与病患才能进场，所以眼中充满着祈盼，她与团队都特别用心地为每人喜好度身订造最好的体验，例如安排愿望童与最喜欢的迪士尼角色单独会面；若有机会入住酒店房过夜会作事前精心布置；观看表演会安排最佳观赏位置，并且全日畅通无阻免排队，全程由义工队及亲善大使团队带领游园，事前会内部通知演艺人员（Cast Members），创造愿望童与他们的梦幻时刻（magic moment）。

愿望成真基金项目经理吴嘉华（Calvin）表示，很多愿望童在迪士尼活动中感受到快乐，特别是那些面对疾病的小朋友，这些经历让他们暂时脱离病痛，感受到希望和梦想的力量，「无论身体或者情绪方面，都可以帮助到佢哋，尤其系大姐姐善怡企喺大家跟前，系话畀所有愿望童知道，对生命有盼望就有希望，入园并不是Last wish（生前最后愿望），打呢场仗系辛苦，佢系能够战胜嘅，更加要好好地生活。」

