我要赞佢｜少数族裔中学生制作民族服饰熊公仔钥匙圈 推广共融破种族隔阂

香港拥有约62万少数族裔居民，占全港总人口的 8.4%，然而语言及文化差异常令他们举步维艰。一班少数族裔的中学生参与青年创业体验计划组成学生公司，制作穿上不同少数民族传统服饰的泰迪熊，冀透过产品推广共融，让社会接受多元文化及减少歧视，部分收益拨捐支援少数族裔的非牟利机构，以延续少数族裔教育需要。

地利亚修女纪念学校（吉利径）的24名中学生组成的学生公司，在非牟利机构青年成就香港部（JA HK）主办的青年创业体验计划中，经历7个月的创业旅程，组成公司、构思及制作产品，并在创意市集向公众销售产品。他们组成了学生公司「Bearitage」，并一起制作了穿上印度、尼泊尔及菲律宾传统服饰的泰迪熊钥匙圈，透过服饰来表达各民族的独有文化。

盼少数族裔为自身文化感自豪

产品的背后理念是香港少数族裔亲身经历，Chelesa和Jal均直言，很多少数族裔在香港受到歧视，不被视为香港人，在生活上会遭遇不少困难，因此制作今次的产品，加入少数族裔传统服饰文化元素，借着今次展示商品的时候与本地人交流，也让少数族裔建立身分认同。Chelsea形容：「我们希望不同种族的朋友都可互相尊重，亦希望让少数族裔对自己民族感到自豪。」

他们曾担心销售未如理想，但在学校、商场、维园等不同地方设摊档的过程中，他们发现很多人会主动前来了解，表现出对少数族裔服饰文化的兴趣。Chelsea坦言：「我们最初也担心本地人未必会支持我们，但经过数次摆档后，我们发现原来本地人都很支持我们的理念，真的会买我们的产品，让我们感到很惊喜。」

该学生公司首批生产600个泰迪熊钥匙圈，现已卖出400个，他们亦决定将当中百份之七的利润捐给专门支援少数族裔的非牟利机构「小彬纪念基金会」（The Zubin Foundation），以支持改善少数族裔不同生活需要。

Jal直言，很热爱做义工，曾替少数族裔学童补习、参与社区活动等。他希望未来参加很多不同慈善活动，为社会作出更多贡献。Jal又称曾经很担心犯错而不敢尝试，但现在却因参与活动后改变想法，「无论你犯了什么错，它不反映你的全部，不要因为害怕犯错而不敢踏出一步，它也有可能会带来正面的结果。」Chelsea认为这次活动令她体验到沟通和领导能力十分重要，对将来职涯发展十分有用，令她立志将来从事社会服务工作。

中学生吁正视精神压力问题 以产品宣扬轻松生活

另外，东华三院陈兆民中学学生组成的公司Chillax，制作出不同的文具产品，并配上一些Gen Z朋辈有共鸣的潮语金句，如「读书系我嘅本分」、「赢咗99%香港人」等，希望让学生和上班族明白轻松休息的重要性，减少精神压力。

是次活动由青年成就香港部主办，来自89间中学的逾200位中学生日前参加「全港学生公司大赛及颁奖典礼」，中学生创业家向评审展示公司商业理念、产品及市场策略、业绩及7个月的创业旅程中学习所得。

赞助的汇丰银行慈善基金咨询委员会秘书长招智辉表示，年轻世代不乏创意，只要提供互相学习和踏出第一步的平台，便能够让他们建立自信，令其创意起飞，这些经验会成为他们日后升学、就业及人生路上的养分。青年成就香港部行政总裁蔡卓慧认为学生在过程中学会合作、承担与坚持，能够相信自己，有助正面迎接未来挑战。

