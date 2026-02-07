我要赞佢｜破孤岛建跨校互助网络 树仁大学SEN课程培训800教师 创造共融校园

支援有特殊教育需要（SEN）的学生，一直是教育工作者面临的重大挑战。树仁大学前年举办一个支援SEN学童为主题的培训，至今为近800位教师提供实务技巧，有资深老师分享受训后为来自不同学校的教育工作者建立跨校支援网络，达致资源互动，大为减低孤独感及无力感，更有信心创造一个更包容的校园。

香港树仁大学辅导及心理学系「支援有特殊教育需要学生教师专题课程事务处」获香港特别行政区教育局委托，于2024年至2027年三个学年为教师提供一系列针对SEN学生的专业发展课程，加强教师应对SEN的教学技巧，提升本港融合教育的成效，课程包括增强参加者的专业知识和实务支援技巧，同时旨在促进学校不同持份者，如行政管理层、教师、家长以及其他专业人士之间的沟通与协作。

引导全校持份者理解接纳

在中学拥有26年教学经验的Christina是课程学员之一，她任职辅导主任亦已超过15年，她认为面对SEN学生时，需要展示更多包容性及同理心，例如遇过一名出现情绪或行为问题时往往一筹莫展。她举例，曾遇上自闭症男生因课堂流程突变而情绪崩溃，躲进课室中的储物柜不愿出来，结果老师要在柜外等待，并给予清晰时间界限：「可以休息五分钟。」直至男生情绪缓和后，再透过绘画引导他表达感受，逐步疏理其情绪上问题。

树仁大学辅导及心理学系高级讲师、主责支援SEN学童需要课程的张丽云表示，支援SEN学生的重点在于将知识转化为于课堂可实行的方法。(受访者提供)

拥有26年教学经验的中学辅导主任Christina指出，辅导SEN学童工作最困难之处在于平衡各个学生的需求，以及配合整个系统的标准，必须让各方理解及信服做法公平公正。(受访者提供)

树仁大学的辅导及心理学系主办「共融与心理健康：SEN支援的综合策略」座谈会及实务工作坊，有近300名教育工作者及家长参与。(受访者提供)

Christina指理解学生个别需要只是第一步，还需要争取周边非SEN学童家长的支持，她举例为有专注力不足或读写困难等需要的学生争取延长考试时间时，此举可能被其他教师或家长质疑给予「特权」。因此，她必须持续与各方沟通，引导大家代入SEN学生的处境，才能逐步化解分歧。现时接受相关课程后，除了学到实务技巧，还与来自不同学校的教育工作者建立了跨校支援网络。「即使课程完结，我们的小组仍然保持联络，分享资源或在有困难时求助，让我在面对棘手个案时不致孤军作战。」

树仁大学辅导及心理学系高级讲师、主责专题课程「针对有自闭症的学生」的张丽云（Olivia）指出，许多教师面对SEN学生时，最大的困难并非缺乏爱心，而是源于「不理解」—不明白学生行为背后的成因，也不知道具体该如何应对。

Olivia与团队设计出针对性课程，重点放在由理论转化为课堂中可操作的实务技巧。例如针对自闭症谱系学生常见的感官敏感与社交困难，课程引导教师使用「视觉提示」、「流程预告」等简易方法，以微调教学方式来大幅减少学生的焦虑，老师亦毋须增加太多工作量。「课程亦设有实习环节，让教师在督导下，将所学直接应用于真实的SEN学生身上。」她指，即使是短短数天的实习，教师也能亲眼看到学生的积极转变，便能迅速建立信心。

