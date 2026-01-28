我要赞佢｜移澳9岁网红Aiden拍片流利英文教广东话 亲手写「福」字传承香港文化

在Instagram上，一位脸带圆润、戴著眼镜并时常挂著灿烂笑容的9岁男孩Aiden，他透过社交媒体，在日常生活中以英语介绍广东话，凭借其出色的口才，其帐号已吸引逾10万粉丝追踪。适逢农历新年将至，星岛新闻集团旗下的「我要赞佢」访问趁假期回港的Aiden拍摄影片，介绍新年传统文化，并亲手书写「福」字挥春，提前向全港市民拜年。

9岁网红Aiden生动拍片推广东话

Aiden在香港出生，近年移居澳洲珀斯。由于自少对广东话有浓厚兴趣，加上性格活泼开朗，受到网上其他小朋友拍片启发，Aiden也有意创建自己的频道。在父母支持下，他开始学习拍摄影片。影片取材日常，从教人讲「多谢」到介绍香港街头小吃「肠粉」，他用生动有趣的方式向外国观众传授广东话，致力让更多人认识香港的本土文化。

近日，趁著Aiden回港的机会，「我要赞佢」与他合作拍摄了一段影片，旨在介绍农历新年习俗，并为香港人送上新春祝福。Aiden 在影片中即席挥毫，亲自在红纸上写下「福」字，并向我们介绍：「This character is 'Fuk’. It means blessing，good fortune and a happy life.」（呢个字系「福」，寓意祝福、好运，同幸福生活）。

此外，Aiden亦介绍了贴「福」字的传统。他指出，部分家庭会将「福」字倒挂，因为在广东话中，「倒」与「到」的发音相近，故「福倒」听起来就像「福到」，象征著福气与好运的降临。他同时提醒，大门口的「福」字通常应正贴，以示庄重。

最后，Aiden祝愿学生们「学业进步」，在学业上取得佳绩。同时，他也祝贺大家「恭喜发财」，愿新的一年带来快乐和万事如意。

300间小学「我要赞佢大使」 齐写「福」字赠市民

除了有Aiden为大家拜早年，星岛新闻集团将于2026年1月31日举办「星岛新闻集团《我要赞佢》『最值得表扬学生奖励计划』创世界纪录活动」。活动以「以心传善，笔墨生福，共创世界纪录」为主题，旨在汇集近200位小学校长及约500名来自300间小学的「我要赞佢大使」，共同用书法书写「福」字，创下「最多人同时写『福』字推广赞美文化」的世界纪录，向国内外展示香港社会的凝聚力及弘扬传统文化的决心。

此外，星岛新闻集团将把学生书写的福字拼制成大型的「福」，印制成新春挥春，随部分《头条日报》向市民派发，寓意「福」到万家，将祝福转化为具体的社区关怀行动。