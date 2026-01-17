我要赞佢｜银杏馆寒衣转赠 东涌夫妇驾车跨区捐十多件羽绒 有心人豪花万元买保暖衣赠弱势

本港天气持续乍暖还寒，周中再次降温，本地社企银杏馆除了向有需要人士派发热食饭盒外，今年第六次举辧「寒衣转赠行动」，收集街坊旧御寒衣物、电器、食物等再赠予长者及㓥房家庭，负责人透露有心人花逾万元买入保暖衣交由社企分发，亦有街坊由东涌驱车而来捐出十多件羽绒外套，希望真正给予有需要人士手中。

银杏馆的「寒衣转赠行动」过去五年曾于苏屋邨、尖沙咀、佐敦等地举行，今年获赞助于黄埔家居庭商场内两间空置舖位举办，其中一间用于收纳个人或机构捐赠物品的仓库，当中包括羽绒外套、保暖内衣、颈巾、冷衫、绵被，仍能运作的家电和独立包装食物，另一间舖位主要供有需要人士拣选心仪物品。

受助人可先于柜位作简单登记，然后在舖内不同货架拣选物品，基本每人至少可取走一件羽绒外套，外衣、颈巾、薄褛及衫裤数量不限，视乎是否合身及需要性，职员会按其要求推介合适物品，食物则根据当日数量而定，适量取走，综援申请人及持伤残人士可额外取走一件电器如暖水壸、电饭煲及暖风机等，现场所见逾八成受助为长者，其余人士包括㓥房家庭、经济有困难的独居人士，部分由天水围、元朗或屯门等偏远地区远渡而来，当她们成功取走外套时满心欢喜，连忙合什向职员道谢。

职员江先生表示，连日街坊踊跃捐赠，除了名牌羽绒服外，还有全新绵被、保暖衣及毛塾等物品，其中一名有心人更自掏腰包万多元，买入150件保暖内衣转交银杏馆处理，目前衣物扣除转赠后，数量徐徐上升，「基本系捐多过送」，会视乎捐赠数量再调节送赠衣物数目。

郑氏夫妇是其中一对捐赠衣物的有心人，他们认为活动有意义，特地由东涌开车到场支持，一口气捐出十多件羽绒外套，直指由机构筛选合适受助人，较捐去衣物箱更有意义。

银杏馆社工谭先生表示，每年「寒衣转赠行动」大约可以支援约2000名受助人，部分除了在现场转赠外，还会接受社福机构申请，亦会额外派人到油麻地及深水埗派发御寒衣物，期望为弱势人士在冬日送上一份暖意。他指黄埔舖位免费租约暂定至本月尾，不排除因天气再与商场一方商讨延长至新年前完结的可能性。

