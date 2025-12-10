Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要赞佢｜ 救恩学校 (幼稚园部)宠爱阁饲养爬宠 幼儿透过实践学会珍惜生命

好人好事
更新时间：07:00 2025-12-10 HKT
为鼓励市民协助打击残酷对待动物的行为，警方积极推展「动物守护．社区大使」计划 (Animal Watchers Programme) ，计划支持学校成立校园动物阁「宠爱阁」，让学生从小学习爱护动物。

救恩学校 (幼稚园部)陈颕诗主任撰文分享，感恩策划及推广「动物守护 • 学生大使」计划的团队，让幼儿们在实践中学会珍惜生命，并建立起爱与责任的联系。

全文如下：

自2016年起，我们校园的一角设立了「生态园」，饲养了爬宠和鱼儿，并栽种各种植物。牠们是幼儿的小伙伴，孩子们每天都会在上课前或下课后来打招呼，与父母分享他们对动植物的有趣发现。「生态园」的设立旨在让幼儿接触大自然，认识神所创造的天地及生命的多样性，并学会珍惜与爱护生命。

在此基础上，我们在2024年参与了警队「动物守护 • 学生大使」计划，赋予幼儿守护动物的使命，使他们在与动物的互动中，传递爱与责任。每周，10位K2至K3的学生大使轮流当值，负责准备食物、喂食、洗澡和放养动物，并向同伴介绍这些小生命。每位大使都有一本「动物照护日志」，记录他们对动物的关心，让他们在日常生活中学会反思自己的行为。

K2至K3的学生大使轮流当值，负责准备食物、喂食、洗澡和放养动物。
有一次，学生大使们注意到长假将至，便提出「放假时动物怎么办？」的问题，并主动询问能否带动物回家照顾。这不仅展现了他们对动物的关爱，还体现出他们愿意承担责任的精神。几位学生大使的家长支持这一举动，积极与学校合作，将宠物带回家，更有趣的事学生大使不断提醒父母该如何与动物互动呢！
其他家长也对动物守护的活动表示支持，主动带来家中饲养的爬宠和昆虫，与幼儿分享动物的习性，让幼儿接触更多生命。这不仅增强了孩子们的动物知识，还让「爱宠」的种子在校园中散播得更广。

学生大使们在与动物的互动中，传递爱与责任。
感恩策划及推广「动物守护 • 学生大使」计划的团队，让幼儿们在实践中学会珍惜生命，并建立起爱与责任的联系。希望更多学校能重视这样的专案，让动物得到尊重，并为创造更和谐的社会而努力。

更多关于宠爱阁的报道：

我要赞佢｜中华圣洁会灵风中学宠爱阁 学生参与动物救援展现同理心

我要赞佢｜基督教乐道幼稚园宠爱阁 设「鱼菜共生系统」 让幼儿尊重及关怀自然

