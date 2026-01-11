Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要赞佢｜社企提供免费培训 助㓥房青少年变身专业销售员

好人好事
更新时间：08:03 2026-01-11 HKT
发布时间：08:03 2026-01-11 HKT

来自单亲家庭、居于㓥房、待学待业的青少年(又称双待青年)，透过参加由社企举办的销售培训及师友计划，学懂销售技巧，成为专业的销售人员，重拾自信。这班青少年更透过计划参与不同社企举办的市集，获得兼职或全职机会，更有人向著创业之路进发。

「燃销小伙伴与推广好帮手计划」(Heat Project) 负责人刘家良 (Calder)指，计划起动后，约有12名16至35岁青少年在首半年参与，并预计在项目营运的一年半内，有48名青少年参与。Calder说﹕「这批青少年大多学历不高、缺乏工作经验；有的有特殊教育需要，有的则在学业及就业上遇到挫折。我们希望这个计划能为他们提供一个重新出发的平台。」

 

协助社企培训专业推广及销售人员

Calder 指，市面缺乏协助推广社企的人才﹕「在帮助其他社企找销售员时，我们发现不少社企也有前线人手不足的情况。正正因为这个契机，我们萌生推行Heat Project的念头：既可帮助其他社企寻找合适的推广人员，又可让我们的学员发挥所长，同时让公众对社企有更深的认识。」

Calder希望透过计划发掘青少年的潜能﹕「让他们在一个充满包容的环境下成长和提升自我，并寻找人生方向；同时也让他们透过项目了解不同社企背后的故事，从而培养社会公民责任意识。」

培训分两个部分﹕上半部是较基础的理论知识，包括可持续消费理念、产品知识、社企介绍；下半部是实战经验，包括教授销售技巧、场地摆设、项目管理等。Calder指，当青少年完成培训后，会安排他们到不同市集担任销售员。

Calder 最难忘是看见青少年重拾自信﹕「他们透过销售找到成功感，下班后更会主动询问如何改进销售技巧。其中有位不苟言笑的青少年遇到有合作方的老板带著礼物送给他，看到他脸上立时展现笑容，让我十分感动。这个计划帮助年轻人重拾自我价值，让他们重新被肯定。」

冀将市集推广至更多地点

如何寻找合适的地方作市集，成Calder推行这个计划其中最大的挑战﹕「我们希望找到租金相宜的地方推广社企产品， 并将市集摊位模式推广至不同地点，为更多有需要的青少年提供实践机会。」欧美等地早有支持社企的计划，但Calder指本港则尚属起步阶段﹕「希望与有心推动社会企业责任的机构合作，运用企业闲置空间举办社企嘉年华，让企业员工有机会认识社企之余，亦能让青少年获得更多实践机会。」

现居于㓥房及患有读写障碍的Ben 是参加今次计划的其中一位学员。参加计划前Ben对销售没有太多认识，以为销售只是需要向客人说清楚产品特点。参加计划后，Ben不但学懂销售的专业技巧，更重拾自信﹕「因读写障碍，以往我在任职销售岗位时，以为能避开文书工作，但实际工作没想象中那么简单，亦因性格害羞，加上经常被客户拒绝而慢慢失去自信。参加计划后，导师特别就有读写障碍的学员，深入浅出地教导销售技巧，让我学会如何主动吸引顾客关注及透过观察客户反应即场调整销售策略。」Ben最难忘是参加计划后不久，便获「社企员工嘉许奖」，及后更于社企内晋升至组长。Ben指，能够获得认可，对他来说是很大的鼓舞。

 

点击即睇更多「我要赞佢」大使得奖心声

点击即睇更多「我要赞佢」大使得奖心声

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
17小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
18小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
13小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
14小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
15小时前
01:15
车cam直击｜俄女大闹尖沙咀弥敦道 毁Tesla图抢车兼揸刀挥舞 涉2宗罪被捕
突发
12小时前
陈志被捕︱中美掀900亿虚币争夺战 美早前宣布「扣押」遭质疑不合司法程序
陈志被捕︱中美掀900亿虚币争夺战 美早前宣布「扣押」遭质疑不合司法程序
即时中国
15小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
19小时前