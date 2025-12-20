我要赞佢｜23岁年轻社工投身护老行业 与长者打成一片促成跨代共融

香港人口老化严重，安老服务人手短缺问题更显严峻。一群默默耕耘的护老从业员，为长者带来温暖与关怀。年仅23岁的Jacky，毕业后毅然投身安老服务行业，成为长者日间中心社工。他以年轻的活力和真诚的心，慰藉著一班独居长者的身心灵，并呼吁更多年轻人投入安老行业，促成跨代共融。

Jacky大学毕业后便全身心投入长者社区工作，现于和悦会担任社工，主要负责心理辅导和组织各类活动。而他选择投身长者服务并非偶然，他自幼由嫲嫲照顾长大，与长者建立深厚情感，喜欢与他们相处，来到接受日间暂托的长者，如同街坊邻居般亲切，愿意与Jacky分享内心的世界，这份信任和依赖让他感到无比踏实。

曾在院舍实习的Jacky坦言，相较于院舍固定的日程和较多行政工作，长者日间护理中心给予他更大的自由度去设计和举办多元化活动。他每星期都会为长者们精心策划不同的活动，例如画糖饼等，让长者们在欢乐的氛围中保持一定活动能力。这种具有延续性的活动，让长者们能够持续参与，享受其中乐趣。

23岁jacky细心教导90岁珍姨如何做好手作，以训练其手部活动能力。(受访者提供)

Jacky自幼由嫲嫲照料长大，所以在院舍很容易与长者打成一片。(受访者提供)

自幼由祖母照料长大 喜欢与长者相处模式

其中一名90岁长者珍姨，5年前曾在家中跌倒导致髋关节受伤，留医两个月，其后来到和悦会位于沙田的中心接受日间暂托，她特别提到社工Jacky，觉得他既风趣又有活力，每日参与中心的复康运动如踩单车和拉绳，以及社交活动如打麻将、手工活动，既摆脱独居的沉闷，又能与年轻职员打成一片。

另一位是77岁的凤群婆婆，曾因高血压入院，并于2020年中风，导致左边身麻痺，一度感到郁闷。独居十多年的她，来到日间中心后感觉Jacky就像自己的孙子一样亲切，让她每天都乐意前来。

投身长者服务近3年，Jacky坦言最大得著是工作带来满足感。「很多时候，长者们会很记得你为他们做过的事情，那份真挚的回馈让我感到这份工作的价值。」

