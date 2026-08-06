近四成50岁以上MPF成员投资过于集中 永明：退休资产承受较大市场风险

本港人口持续老化，退休规划日益重要。永明金融最新数据指，不少强积金成员的投资策略或过于集中，据该公司数据，有17.4%的永明强积金成员将资金集中投资于单一市场或资产类别的基金，值得关注的是，当中有近四成（38.9%）为50岁或以上的人士。这反映部分临近退休人士的投资组合风险仍过于集中，一旦市场出现波动，其退休资产或面临较大风险。

香港永明金融财富及退休金业务首席财务官陈琎表示，强积金是市民长远退休规划的基石，但部分成员的投资配置过于集中，若未能因应市况及人生阶段的转变，适时检视并调整投资策略，未必能持续配合个人的风险承受能力及退休目标。

完成指定任务赢取红利回赠

该公司宣布推出名为「层层叠大抽奖」的推广活动，即日起至10月20日，合资格成员完成指定理财任务，有机会赢取价值高达50万港元红利回赠，名额1名。其余红利回赠金额介乎100元至1万元，名额共135名。

成员透过完成五项任务，可赚取最多9次抽奖机会。任务包括：

转移强积金累算权益至「永明彩虹强积金计划」；

登入强积金投资工具「积金导航」并完成风险承担能力测试；

订阅《Sun活情报》电子通讯；

于推广期内累计登入永明强积金帐户两次或以上；

注册「积金易」平台。



