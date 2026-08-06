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澳洲22岁女「零父干」拥440万物业 14岁做兼职极致悭家 靠一财技连买两单位

投资理财
更新时间：06:00 2026-08-06 HKT
发布时间：06:00 2026-08-06 HKT

全球年轻人面对「上车难」困局，澳洲数据显示，2021年当地25至29岁青年的置业比率仅36%，远低于1971年的50%。不过，当地一名年仅22岁的少女Megan Tester却成功打破宿命，在不靠「父干」及高薪厚职下，年纪轻轻已手持两项合共约值80万澳元（约440万港元）的投资物业。她的致富秘诀全靠「极致悭家」，加上懂得灵活运用按揭财技，年纪轻轻已成功建立物业资产组合。 

18岁买入人生第一层楼 

现居于昆士兰黄金海岸的Megan，早在18岁时已成功买入人生第一层楼。她在当地旅游胜地冲浪者天堂（Surfers Paradise）买入首个一房单位后，为物业进行加按，套现出第二个投资物业的首期，发挥资产杠杆效应。 

然而，即使现时已是拥有两项投资物业的年轻业主，她依然驾驶著16岁时在 Facebook 二手群组买下的旧车，生活相当节俭。

14岁起打工 出粮即存入户口 

谈及「上车」之路，Megan直言过程并不复杂，一切关键在于尽量减低开支，并尽可能把收入存起来。她的储蓄战绩从14岁在连锁快餐店做兼职开始；由于接受在家自学（Homeschooling），灵活的时间让她可以赚取更多外快。在毋须负担家庭开支的情况下，她将大部分人工储起。

她回忆道，「从小就培养出一种心态：出粮时，那笔钱不是用来花的，而是要立刻存入户口。」

她其后转职为牙医诊所接待员，现时则从事客户销售工作。她指出，18岁前开始打工为她带来巨大优势，因为当时几乎零财务负担。

她坦言，时下年轻人亦喜欢花钱买新衫、美甲和弄头发，但她选择将这些资金全部拨入储蓄户口。 她亦称，成功上车最大的推动力并非赚大钱，而是持续极度自律的悭家生活。

拒买贬值资产 买非必需品前先反思

Megan表示，身边不少朋友都是「月光族」，将工资视为每周的消费金额，但她从不这样看。她认为，很多时候并非买不起非必需品，而是会先问自己是否值得将钱投资在该物品上。

步入成年阶段，Megan表示这种理财观至今未变。她强调「每一元都有其用途」，应该思考它是否能为生活增值，或有助累积财富。虽然享受生活很重要，但实在无法说服自己将大笔金钱花在会迅速贬值的东西上。

完成学业后，Megan目前正与其他家庭分享她的在家自学经验，并希望以自身经历鼓励更多年轻人及早理财，为长远财务自由铺路。

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