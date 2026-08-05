汇立银行港元定存1年3.02厘 起存额10万元

WeLab Bank（汇立银行）公布，推出港元及外币定存优惠及特选客户专享定存优惠。港元定期存款12个月为3.02厘，起存额为10万元或以上；定存半年亦有2.98厘，起存额要求为20万元或以上。若起存额为10元，12个月及6个月分别为3.02厘及2.98厘。以上优惠不分新旧资金。名额有限。

外币定存方面，澳元定期存款6个月为4厘，起存额为10澳元或以上，无兑换要求，不分新旧资金。

港元定存优惠

货币 存款期 特惠年利率 港元 3个月 2.90% 港元 4个月 2.92% 港元 6个月 2.98% (港元20万或以上)/ 2.95% 港元 12个月 3.02% (港元10万或以上)/ 3.00% 港元 18个月 2.90% 港元 24个月 2.90% 定存起存额为10港元，不分新旧资金。名额有限。

外币定存优惠