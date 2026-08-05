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汇立银行港元定存1年3.02厘 起存额10万元

投资理财
更新时间：15:04 2026-08-05 HKT
发布时间：15:04 2026-08-05 HKT

WeLab Bank（汇立银行）公布，推出港元及外币定存优惠及特选客户专享定存优惠。港元定期存款12个月为3.02厘，起存额为10万元或以上；定存半年亦有2.98厘，起存额要求为20万元或以上。若起存额为10元，12个月及6个月分别为3.02厘及2.98厘。以上优惠不分新旧资金。名额有限。

外币定存方面，澳元定期存款6个月为4厘，起存额为10澳元或以上，无兑换要求，不分新旧资金。

港元定存优惠

货币

存款期

特惠年利率

港元

3个月

2.90%

港元

4个月

2.92%

港元

6个月

2.98% (港元20万或以上)/ 2.95%

港元

12个月

3.02% (港元10万或以上)/ 3.00%

港元

18个月

2.90%

港元

24个月

2.90%
定存起存额为10港元，不分新旧资金。名额有限。

外币定存优惠

货币

存款期

特惠年利率

美元

12个月

3.75% ( 美元10或以上)

澳元

6个月

4.00%( 澳元10或以上)

欧罗

3个月

2.00%(欧罗1000或以上)
无兑换要求，不分新旧资金。

 

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