汇立银行港元定存1年3.02厘 起存额10万元
更新时间：15:04 2026-08-05 HKT
发布时间：15:04 2026-08-05 HKT
发布时间：15:04 2026-08-05 HKT
WeLab Bank（汇立银行）公布，推出港元及外币定存优惠及特选客户专享定存优惠。港元定期存款12个月为3.02厘，起存额为10万元或以上；定存半年亦有2.98厘，起存额要求为20万元或以上。若起存额为10元，12个月及6个月分别为3.02厘及2.98厘。以上优惠不分新旧资金。名额有限。
外币定存方面，澳元定期存款6个月为4厘，起存额为10澳元或以上，无兑换要求，不分新旧资金。
港元定存优惠
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货币
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存款期
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特惠年利率
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港元
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3个月
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2.90%
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港元
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4个月
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2.92%
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港元
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6个月
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2.98% (港元20万或以上)/ 2.95%
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港元
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12个月
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3.02% (港元10万或以上)/ 3.00%
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港元
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18个月
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2.90%
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港元
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24个月
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2.90%
|定存起存额为10港元，不分新旧资金。名额有限。
外币定存优惠
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货币
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存款期
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特惠年利率
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美元
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12个月
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3.75% ( 美元10或以上)
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澳元
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6个月
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4.00%( 澳元10或以上)
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欧罗
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3个月
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2.00%(欧罗1000或以上)
|无兑换要求，不分新旧资金。
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