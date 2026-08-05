7月强积金人均赚逾1800元 港股指数基金单月飙13%成大赢家

综合强积金研究机构积金评级及GUM的最新数据，7月份强积金整体回报上升约0.5%。受惠于港股7月下旬的强劲反弹，人均赚逾1,800元。

据积金评级数据，7月份强积金投资回报为0.54%，单月录得约90亿元投资收益，相当于每名成员平均获利1,875元，年初至今人均获利20,369元。而GUM强积金综合指数则升0.5%，人均赚1,887元，年初至今人均赚20,402元。

亚洲股票基金跌5.2%

GUM首席投资总监刘嘉鸿指，资金持续在不同地区及市场轮动，恒指于7月展开反弹升浪，至月尾累升近3,000点，港股追踪指数基金是7月份回报最好的强积金类别，单月升13.3%。另一边厢，7 月份因韩国斩仓潮（去杠杆）及美伊战火升级等因素，令AI交易降温，亚洲股票基金表现受压，7 月最终跌5.2%，成为当月表现最差的股票基金，但其年初至今回报依然稳守第一。固定收益方面，受惠于人民币强势，人民币债券基金续强，单月上升1%，年初至今升4.8%，为表现最佳的固定收益基金类别。

7月股票基金表现排名

排名 股票基金指数 2026年7月回报 （%） 2026年初至今回报 (%) 1 香港股票基金（追踪指数） 13.3% 1.6% 2 香港股票基金 8.3% 0.6% 3 日本股票基金 1.8% 17.3% 4 欧洲股票基金 1.5% 9.1% 5 其他股票基金 0.9% 4.6% 6 美国股票基金 -0.4% 7.8% 7 环球股票基金 -0.6% 11.2% 8 大中华股票基金 -3.1% 12.3% 9 亚洲股票基金 -5.2% 21.3% 来源：GUM

7月固定收益基金表现排名

排名 固定收益基金指数 2026年7月回报 （%） 2026年初至今回报 (%) 1 人民币债券基金 1.0% 4.8% 2 人民币及港币货币市场基金 0.4% 3.1% 3 强积金保守基金 0.2% 1.0% 4 香港货币市场基金 0.1% 0.6% 5 保证基金 0.1% 0.4% 6 港元债券基金 -0.6% -0.8% 7 环球债券基金 -0.9% -0.8% 8 亚洲债券基金 -1.1% -0.3% 来源：GUM

突显分散投资重要性

积金评级主席丛川普表示，个别资产类别的表现突显了分散投资的重要性，亚洲股票虽然是年初至今表现最佳的资产类别，却在7月录得最差表现；相反，香港及中国股票在7月反弹，收复了2026年以来的全部失地。这些波动充分说明了分散投资的重要性。

GUM首席投资总监刘嘉鸿则指，环球股票基金能捕捉各地机会且有助分散风险，亚洲股票基金则可把握区内AI及科技增长潜力，他较看好以上两类股票基金。