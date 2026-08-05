Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7月强积金人均赚逾1800元 港股指数基金单月飙13%成大赢家

投资理财
更新时间：11:33 2026-08-05 HKT
发布时间：11:33 2026-08-05 HKT

综合强积金研究机构积金评级及GUM的最新数据，7月份强积金整体回报上升约0.5%。受惠于港股7月下旬的强劲反弹，人均赚逾1,800元。

据积金评级数据，7月份强积金投资回报为0.54%，单月录得约90亿元投资收益，相当于每名成员平均获利1,875元，年初至今人均获利20,369元。而GUM强积金综合指数则升0.5%，人均赚1,887元，年初至今人均赚20,402元。

亚洲股票基金跌5.2%

GUM首席投资总监刘嘉鸿指，资金持续在不同地区及市场轮动，恒指于7月展开反弹升浪，至月尾累升近3,000点，港股追踪指数基金是7月份回报最好的强积金类别，单月升13.3%。另一边厢，7 月份因韩国斩仓潮（去杠杆）及美伊战火升级等因素，令AI交易降温，亚洲股票基金表现受压，7 月最终跌5.2%，成为当月表现最差的股票基金，但其年初至今回报依然稳守第一。固定收益方面，受惠于人民币强势，人民币债券基金续强，单月上升1%，年初至今升4.8%，为表现最佳的固定收益基金类别。

7月股票基金表现排名

排名

股票基金指数

2026年7月回报

（%）

2026年初至今回报

(%)

1

香港股票基金（追踪指数）

13.3%

1.6%

2

香港股票基金

8.3%

0.6%

3

日本股票基金

1.8%

17.3%

4

欧洲股票基金

1.5%

9.1%

5

其他股票基金

0.9%

4.6%

6

美国股票基金

-0.4%

7.8%

7

环球股票基金

-0.6%

11.2%

8

大中华股票基金

-3.1%

12.3%

9

亚洲股票基金

-5.2%

21.3%
来源：GUM

 

7月固定收益基金表现排名

排名

固定收益基金指数

2026年7月回报

（%）

2026年初至今回报

(%)

1

人民币债券基金

1.0%

4.8%

2

人民币及港币货币市场基金

0.4%

3.1%

3

强积金保守基金

0.2%

1.0%

4

香港货币市场基金

0.1%

0.6%

5

保证基金

0.1%

0.4%

6

港元债券基金

-0.6%

-0.8%

7

环球债券基金

-0.9%

-0.8%

8

亚洲债券基金

-1.1%

-0.3%
来源：GUM

突显分散投资重要性

积金评级主席丛川普表示，个别资产类别的表现突显了分散投资的重要性，亚洲股票虽然是年初至今表现最佳的资产类别，却在7月录得最差表现；相反，香港及中国股票在7月反弹，收复了2026年以来的全部失地。这些波动充分说明了分散投资的重要性。

GUM首席投资总监刘嘉鸿则指，环球股票基金能捕捉各地机会且有助分散风险，亚洲股票基金则可把握区内AI及科技增长潜力，他较看好以上两类股票基金。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
22小时前
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
2小时前
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
时事热话
4小时前
泰女携4岁女搭机服安眠药熟睡 疑遭邻座男猥亵非礼 裤上惊见白色液体
即时国际
7小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
3小时前
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 10:59 HKT
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
影视圈
13小时前
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
影视圈
2026-08-04 10:00 HKT
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
影视圈
13小时前