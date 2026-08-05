7月强积金人均赚逾1800元 港股指数基金单月飙13%成大赢家
发布时间：11:33 2026-08-05 HKT
综合强积金研究机构积金评级及GUM的最新数据，7月份强积金整体回报上升约0.5%。受惠于港股7月下旬的强劲反弹，人均赚逾1,800元。
据积金评级数据，7月份强积金投资回报为0.54%，单月录得约90亿元投资收益，相当于每名成员平均获利1,875元，年初至今人均获利20,369元。而GUM强积金综合指数则升0.5%，人均赚1,887元，年初至今人均赚20,402元。
亚洲股票基金跌5.2%
GUM首席投资总监刘嘉鸿指，资金持续在不同地区及市场轮动，恒指于7月展开反弹升浪，至月尾累升近3,000点，港股追踪指数基金是7月份回报最好的强积金类别，单月升13.3%。另一边厢，7 月份因韩国斩仓潮（去杠杆）及美伊战火升级等因素，令AI交易降温，亚洲股票基金表现受压，7 月最终跌5.2%，成为当月表现最差的股票基金，但其年初至今回报依然稳守第一。固定收益方面，受惠于人民币强势，人民币债券基金续强，单月上升1%，年初至今升4.8%，为表现最佳的固定收益基金类别。
7月股票基金表现排名
|
排名
|
股票基金指数
|
2026年7月回报
（%）
|
2026年初至今回报
(%)
|
1
|
香港股票基金（追踪指数）
|
13.3%
|
1.6%
|
2
|
香港股票基金
|
8.3%
|
0.6%
|
3
|
日本股票基金
|
1.8%
|
17.3%
|
4
|
欧洲股票基金
|
1.5%
|
9.1%
|
5
|
其他股票基金
|
0.9%
|
4.6%
|
6
|
美国股票基金
|
-0.4%
|
7.8%
|
7
|
环球股票基金
|
-0.6%
|
11.2%
|
8
|
大中华股票基金
|
-3.1%
|
12.3%
|
9
|
亚洲股票基金
|
-5.2%
|
21.3%
|来源：GUM
7月固定收益基金表现排名
|
排名
|
固定收益基金指数
|
2026年7月回报
（%）
|
2026年初至今回报
(%)
|
1
|
人民币债券基金
|
1.0%
|
4.8%
|
2
|
人民币及港币货币市场基金
|
0.4%
|
3.1%
|
3
|
强积金保守基金
|
0.2%
|
1.0%
|
4
|
香港货币市场基金
|
0.1%
|
0.6%
|
5
|
保证基金
|
0.1%
|
0.4%
|
6
|
港元债券基金
|
-0.6%
|
-0.8%
|
7
|
环球债券基金
|
-0.9%
|
-0.8%
|
8
|
亚洲债券基金
|
-1.1%
|
-0.3%
|来源：GUM
突显分散投资重要性
积金评级主席丛川普表示，个别资产类别的表现突显了分散投资的重要性，亚洲股票虽然是年初至今表现最佳的资产类别，却在7月录得最差表现；相反，香港及中国股票在7月反弹，收复了2026年以来的全部失地。这些波动充分说明了分散投资的重要性。
GUM首席投资总监刘嘉鸿则指，环球股票基金能捕捉各地机会且有助分散风险，亚洲股票基金则可把握区内AI及科技增长潜力，他较看好以上两类股票基金。