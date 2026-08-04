SpaceX放榜恐遇「最危险时刻」 超高估值兼迎9亿股解禁 专家：一定不建议买入

马斯克旗下SpaceX将于周二（4日）美股收市公布上市后首份季度业绩，

甚至被摩根士丹利形容为上市以来面临「最危险时刻」。市场除了关注Starlink用户及收入增长，焦点亦落在其AI投资、Starship开发进度，以至绩后启动的股份「解禁」安排。高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》访问时表示，现时市场给予SpaceX的超高估值过度依赖其AI业务，惟公司在AI领域并无明显竞争优势，加上解禁带来的持续沽压极为沉重，现阶段「一定不建议买入」。

大摩料每股亏损0.35美元

摩根士丹利预计，SpaceX上季收入约67.5亿美元，经调整每股亏损0.35美元；全球消费者用户数目料达1,200万户，主要由Starlink带动，每名用户平均每月收入（ARPU）则约65.5美元。梁伟民认为，市场并不预期SpaceX短期内实现盈利，因此焦点不在于公司能否扭亏，而是聚焦于收入增速，以及各项发展计划能否按时间表推进。

AI业务成左右估值关键

SpaceX业务横跨Starlink、Starship及AI等范畴。梁伟民指出，按业务性质而言，太空业务理应是市场焦点；然而，从目前估值及投行预测来看，真正左右股价的可能是AI业务。

摩根士丹利给予SpaceX目标价300美元，当中传统太空业务仅占每股8美元、网络及Starlink业务占128美元、X平台及Grok AI占12美元，企业AI业务则占152美元。换言之，AI相关业务占估值超过一半。

梁伟民：收入增长预期太夸张

梁伟民直言，投行对SpaceX的收入增长预期过于夸张，部分大行预计由目前约300亿美元，增至2030年的3,000亿至5,000亿美元，当中大部分增长来自AI业务。不过，他对相关预测持审慎态度，认为SpaceX目前在大模型、算力出租及晶片等领域尚未展示明显领先优势，并要面对OpenAI、Anthropic、微软、Alphabet及亚马逊等企业竞争。

资本开支增加 未必属坏消息

对于近期大型科技企业上调AI资本开支，往往引发投资者忧虑，导致股价下跌。梁伟民认为，SpaceX的情况有所不同，市场早已预期公司需要投入巨额资金发展AI及太空基建，因此若SpaceX没有增加资本开支，反而可能意味AI业务缺乏进展，关键是资金投向、项目进度，以及相关投资何时可以转化为收入。

解禁股份市值 多过上市集资额

业绩以外，股份解禁将是另一项重大风险。按照SpaceX公布的分阶段锁定安排，上市后首份财报发布两个交易日后，符合资格的内部人士及员工持股将有20%无条件解禁，涉及约9.115亿股。

若按该股上周五收报108.37美元股价计算，首批解禁股份市值约988亿美元，规模甚至超越公司上市时750亿美元的集资额。公司其后亦将进入滚动式解禁阶段，预计由上市第70日起，每隔15至20日再解禁约7%，即约3.2亿股，直至年底完成其余四个批次。

梁伟民表示，首批解禁通常最令市场紧张，加上涉及股份数量庞大，供应增加可能持续为股价带来压力。不过，该股近期股价回落，相信已部分反映对解禁的忧虑，因此不一定在解禁当日立即出现大规模抛售；但由于后续仍有多批股份陆续解禁，有关压力可能持续一段时间。

高位累泻逾五成 股价仍难言合理

若以SpaceX股价高位225.64美元计，该股已大幅累跌逾五成，惟梁伟民认为，现价仍难以称为合理。由于公司尚未盈利，难以用市盈率衡量，若按目前收入及市值计算，市销率仍处于高水平，认为其估值相当依赖市场对其长期增长的乐观预期。

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但他质疑，投行预测SpaceX收入在数年内增长逾十倍，主要是依赖AI业务爆发，惟公司相关竞争优势尚未完全成形。因此，他不建议投资者在业绩公布前急于买入，至少应等待首批股份解禁，观察其影响后再作部署。

与Tesla合并仍需取决三方面

对于市场盛传SpaceX可能与Tesla合并，梁伟民认为，马斯克或有意推动交易，原因是他在SpaceX拥有较稳固的控制权，合并后或可加强其对Tesla的掌控。

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不过，两家公司合并的利益仍有待证明，若SpaceX以股份收购Tesla，不但可能稀释现有股东权益，亦要支付收购溢价；而若SpaceX股价持续受压，换股条件对Tesla股东的吸引力亦会下降，因此交易短期能否成事，仍取决于股市气氛、公司估值及双方股东取态。

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