化靓妆先卖到楼｜曾智华

每天都会打开《星岛日报》地产版阅读，冇乜特别目标，只想享受出售/出租单位的设计布置，以及知道一下如今的市价。八十年代开始，我有多次买卖楼宇单位经验，托赖，买的比市价平（当时计），而用完后卖出，全没困难，也全比当时的市价高。

买，我并没有甚么法宝，只讲究直觉，踏入单位，看看是否感觉舒畅，正所谓Feel good，若是价钱合理就买（比市价高小小无妨，因这种单位难求），绝不会大幅度议价，故多数成功交易。

卖又如何？也是从未失手，全部在目标价位脱手，兼且，放盘后很快有客接。点解？难道我开低咗价？不是，只是每次放盘前，都代入买家心态去看出售的单位有甚么吸引力。

小弟并没甚么大法宝，出售成功有两个因素：（一）单位本来就令人觉得舒畅，这已是先天最大优势；（二）每次出售单位前，我都先替佢「化妆」，花上好几万元翻新，布置得整齐清洁，客人来前播放悠扬音乐，开足冷气，并肯定单位没异味。

当然，也会墙上挂油画，窗前放鲜花及盘栽，更必须有书架书本，营造点点优雅书卷味。试想想，你做客人，踏入同一面积的普通装修单位，你会点拣？这种卖楼「秘技」，乃普通常识，但就是不太多卖家会做。以我睇楼的经验，最多5个中有一个会将出售单位「扮靓靓」。

今日讲这话题，因日前在《星岛日报》地产版见到一个4,000多万元的放售单位，卖家根本似倒自己米，因摆出来的格局，相当赶客。此单位其中一卖点为大露台，但户主真是「反高潮」，将全家人的底面衫裤挂满，究竟想点，真Bad taste。

另外，全部家私摆放杂乱无章，兼且又有神坛又贴满过期挥春（老友，如今8月喇！）。单位不足1,600方呎，咁嘅款，超过十年楼，竟够胆叫4,000多万元，真系傻的才会买。

若由我接手教佢点卖，真系要拆空翻新再购置北欧家私。当然，首先掉晒露台的核突衫裤，然后最少减500万元，才有机会脱手。

资深传媒人 曾智华