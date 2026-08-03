上星期恒指连升5个交易日，整个7月份累升3003点，相当不错，中短期内仍然是乐观的。美国联储局议息会议维持息率不变，但是有3票反对，占全体有投票权成员的四分一，因此也一度引起紧张，担心9月份的议息会议会加息。不过，我仍然保持乐观心态看未来，特朗普委任的联储局新主席沃什会尽一切努力不加息，特朗普也会加以配合压抑通胀。

重新检视建滔系两股价值

前一阵子炒得火热的Al及晶片股突然暴跌，不过上周又突然有数只Al及晶片股翻炒，升幅不小，是否跌够了转势？可能还得观察多一阵子。长远而言，中国的Al及晶片股是有前途的，有条件与美国争长短，只是目前百花齐放，其中有一些会半途消失，但是也有一些将来会更上一层楼。正如2000年炒作科网股，有些科网股之后消失了，但是也有像腾讯（700）这样的股，股价上涨数百倍。

建滔积层板（1888）及建滔集团（148）也是在前一阵子炒作很凶的股，与许多Al及晶片股一样，放了一阵烟花之后就打回原型，但上周在股价打回原形时发出盈喜，是的，如果业绩不佳，前阵子也不可能炒上。建滔积层板预期中期纯利会大幅增加2倍，其母公司建滔集团中期盈利也预计会增长4%。现在，这两只股的股价打回原形，P/E值恢复正常，盈喜可以提供大家重新检视这两只股的投资价值。

买银行股一定要选发钞行

另外，汇控（005）越升越有，这只股不像那些AI及晶片股飞升，而是慢慢地升，套利压力比较小。渣打（2888）已经公布业绩，好得很，令渣打股价加快上升，业务近似而规模更大的汇控不可能差，明天就是汇丰公布中期业绩的时候，等好消息吧。渣打、汇丰之后，就轮到另一间发钞银行中银香港（2388）公布业绩，在香港买银行股一定要选发钞银行，理由是发钞银行的存款最多，资金成本最低。

前阵子，中央出手打击3间香港证券行，指他们在内地非法为内地居民在不必到香港的情况下开户口。一度令到多间以香港为大本营的保险股股价受压，因为投资者也担心中央会限制内地居民赴港买保险，幸好，中央很快的澄清中央不会阻止内地居民合法的把人民币转移到香港，继续支持香港发展境外人民币业务，因此，本地的保险股已开始回升，宏利（945）已经创新高，友邦（1299）及保诚（2378）的走势也很不错，不妨留意。

曾渊沧

