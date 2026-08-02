证监会留白太多 杠杆ETF绷紧你定帮紧你？｜蓝血工厂

华人社会的散户，总有一种巨婴般的迷思，以为所谓「监管机构」祭出新政策，必定是慈父发功，旨在为小市民提供满满的安全感。然而，当一份官方文件充满暧昧的「留白」空间，往往欲盖弥彰，令人心跳加速、焦虑顿生。见到韩国海力士直插无水花，香港市场上架的「南方两倍做多海力士（7709） 」成为众矢之的，证监会即刻下达圣旨，谓要「优化」认可杠杆及反向产品的监管框架。

打破对「绝对确定性」依赖

官方语言的艺术，在于永远冠冕堂皇：原意是赋予产品提供者更大弹性，以灵活管理产品，同时「温馨提示」投资者这类产品作为单日交易工具的本质。出发点，当然是极好的。

但哲学家尼采（Friedrich Nietzsche）有云：「一个人必须内心充满混沌，才能诞生出一颗跳舞的星。」（One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star.）。当一份指引留下太多需要投资者自行「参透」的玄机，便难免惹来无谓的恐慌。眼见隔离埠韩国市场因为人为操作失当而引爆熊市，香港人心中打个突，生怕自己步其后尘，自乱阵脚而扼杀了这片金融绿洲。

这招太极打得何其漂亮，美其名曰将主导权交还市场，实则是打破了散户对「绝对确定性」的依赖。既然你喜欢玩火，那这把尺就变成了一根可以随时伸缩的橡皮筋。

证监会也深知散户善忘，于是语重心长地警告：这些产品绝非为持有超过一日而设，否则其表现可能与相关资产出现显著偏离。

煞有介事炮制「D-A-I-L-Y」图表

为怕愚夫愚妇看不懂，官方更煞有介事地炮制了一幅以「D-A-I-L-Y」为主题的资讯图表，犹如幼稚园老师教生字般，呼吁大家买卖前做足「每日五看」的评估：

D（Daily product）：看产品。谨记这是单日产品，勿当传家之宝持有超过一日。

A（All-in costs）：看成本。掉期、期权成本等经常性开支，会如吸血鬼般每日扣减净值，蚕食你的回报。

I（iNAV）：看净值。务必参考盘中估计净值，免得做「水鱼」高溢价盲抢，或大折让贱卖。

L（Leverage factor）：看杠杆。查阅当日目标杠杆倍数，因为这个数字如天气般可按日调整，未必日日相同。

Y（Your circumstances）：看自己。摸摸自己的口袋与心脏，按自身目标与风险承受能力，评估这类复杂高风险游戏是否适合阁下。

这套「DAILY」心法，表面上是金融合规指引，骨子里却是叫你自救。当局的意思很明白：这是一个成年人的赌局，别再像巨婴般依赖外界的死板规则去索求庇护。

蓝血工厂