两大投资主题ETF互补 亚洲半导体低位回升 高息股抗跌力极强｜李声扬

早前笔者曾在本栏和大家介绍一只高息ETF，但当然，市面上产品众多，很难说哪一只是「最好」。投资者应该做的，是了解不同产品，它们往往背后各有优点缺点，投资者应作取舍。

近期两大投资主题，是高息股和半导体股。联储局在7月会议并未加息，所以高息股和ETF仍被追捧。半导体股方面，即使不是很紧贴股市，都知道不少半导体股早前股价大跌。但随著一众韩国散户，以及那位「少年股神」Leopold Aschenbrenner被斩仓后，相关股份由低位回升不少。

亚洲半导体ETF持股分散

笔者早前和易方达（E Fund）友人午餐，公司旗下有两只ETF正好切合主题，值得留意。

首先是今年3月才上市的亚洲半导体ETF（3486），即使经历早前的波动，此ETF上市至今仍录得超过30%升幅。留意早前半导体股大跌，3486高位也回调三成多。但看看单一股票的表现？SK海力士股价由高位跌超过一半，投资者根本不可能坐稳。ETF持股分散，在波动市中回调较细。

刻意未纳入三星电子

3486持股33只，捕捉了亚洲半导体产业链的上中下游各个环节。当前的亚洲半导体市场已形成一幅清晰的分工生态圈，其中日本主导材料与设备领域，韩国专精于存储晶片，台湾在晶圆代工占据绝对优势，而中国则在封测业务上扮演重要角色。3486持股中，包括晶圆代工巨头台积电；近期备受瞩目的SK海力士；在香港上市的华虹半导体、中芯国际及ASMPT；还纳入了日本的东京威力创科及爱德万测试。

值得一提的是，3486刻意未将三星电子纳入持股名单之中。这并非疏忽，而是因为三星的业务范围广泛，涵盖了大量消费电子产品。透过刻意排除三星，这只ETF得以保持极为纯粹的半导体业务比重，其产业含金量在同类产品中显得格外突出。

亚洲高息股ETF分散风险

与之形成互补的，是亚洲高息股ETF（3483），年初至今升了22%，成功跑赢恒生指数，也是同类ETF中表现最出色的。留意此ETF曾于3月24日派息0.65元，以年初股价计算，股息也带来额外的4%回报。但当然，股息可加可减，甚至有机会停派，投资者务必留意。

3483的投资组合包含了100只成分股，其中香港股票占57只，日本股票占30只，澳洲股票则占13只。这三个地区的股市彼此相关性较低，透过这种跨地域的资产配置，能够发挥极佳的风险分散效果。

细看其持股明细，尽皆市场上熟稔的大型稳健企业，涵盖了数家大型内地银行、中国神华、中国石油、中国石油化工，以及澳洲的多家顶尖矿业公司。这些企业具备成熟的商业模式与雄厚的财务实力，其派息金额的可预见性相当高，同时股价波幅也维持在较低水平，非常适合追求稳健收益的投资者。

连续多年录正回报佳绩

另留意，3483在过去5年之中展现出极强的抗跌能力，实现了连续多年录得正回报的佳绩。回顾2022年港股市场经历剧烈跌势之际，绝大多数产品都要跌，但这只3483依然逆市录得5%的正回报；随后在2023年，港股仍要跌，但此ETF全年升13%。相较之下，市面上部分过度集中于单一地区的高息ETF，往往难以展现出这般跨市场分散带来的防守韧性。

当然，过去的派息不等于将来，过去股价表现也不等于将来。再说一次，世上并无「最好」的产品，投资者要做的，是了解各种ETF的理念以及持股，然后选择适合自己的产品。

李声扬