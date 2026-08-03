中年父母如理财夹心阶层 供养子女长老兼储钱退休 「神奇组合」助穿越牛熊｜百万仓

人到中年甚艰难，尤其在香港，不少人上有父母（俗称「四大长老」）需要照顾、下有子女教育基金要储蓄，自己还要兼顾退休大计，可谓理财「夹心阶层」。早前合著推出新书《港爸港妈理财三步走》的认可财务策划师（CFP）李澄幸及黄惠仪，接受《星岛头条》访问时就以自身经验及个案讲解家庭理财规划，由子女出生的预算安排、到子女教育，以至家长退休规划，拆解港爸港妈常见理财盲点。

教育基金「死线」明确 与退休不同

两位财策师不约而同指出，港爸港妈最常出现三大压力——既要供养子女及累积教育基金、又要照顾未有做好退休准备的父母，同时也要累积自己的退休资产。值得留意的是，两位均强调，子女教育基金与个人退休基金，虽然同样涉及投资理财，运作逻辑却大不相同。黄惠仪解释，教育基金有明确「死线」——子女到某个年纪便要用钱读书，「你不可以（对子女）说爸爸妈妈未够钱，迟一年才读书」。

李澄幸亦指，子女教育开支通常有「一个数」可计算，举例升学顾问估算到英国升学要预备约200万元，家长可按此目标储蓄；但退休所需金额却难有定案，单纯计算「每年洗多少钱」再乘年期，容易低估寿命及变数。事实上，退休大计也可以很有弹性，例如可因应资产状况延后一两年才退休，也可选择到大湾区等地安老以降低支出。他强调，退休规划更应著眼于建立稳定「现金流」，而非单纯累积资产总值。

李澄幸及黄惠仪合著新书《港爸港妈理财三步走》拆解家庭理财规划。 何健勇 摄

月供股票或ETF 可每5年审视

谈到教育基金，李澄幸指，若筹备期有15至20年，足够穿越至少一个牛熊周期，对于有一定投资经验的家长，月供环球股票基金或ETF是可考虑的选择，惟计划最常「烂尾」的原因，往往是家长自行中断投资。同时，月供基金或股票价格较波动，遇上子女升学用钱时回报缩水的话，随时让家长失去预算。李澄幸透露，现时他为分别3岁及6岁的女儿，以月供股票基金及ETF储蓄教育基金，但临近她们读大学的年龄，也会调整至较低风险投资，例如债券或现金。他又建议，家长可每5年审视应否调整投资，别以为投资一项资产可一劳永逸。

黄惠仪则分享，一些缺乏时间管理投资的专业人士家长，会选择回报较稳健的储蓄保险，在长达十多年时间也可产生两、三倍回报。她特别提醒，宜拣选分红实现率（Fulfillment Ratio）较高的保单，先以此作第一份教育基金，待有时间才开始其他投资，例如每年获派丰厚年终花红，兼且有能力承担风险的话，可考虑保费融资保单争取更高回报，以应付未来送子女出国读书的大额需要。

退休规划首重MPF 再建立被动收入

至于港爸港妈自身的退休规划，黄惠仪强调首要管理好强积金，同时应趁在职期间，逐步建立被动收入组合，例如期权收息、派息基金、股票挂钩工具等，及早熟习相关工具操作，待正式退休、强积金可一笔过提取时，才更有能力管理这大笔资金。李澄幸则提醒家长做好「理财断舍离」，对于已购入多年但未必再适合或需要的旧保单、基金或股票，应审视前景再适当取舍，腾出资金投入退休储备。

对于未有明确理财目标、投资经验较浅的新手，书中介绍美国财经作家哈利．布朗（Harry Browne）提出的「永久组合」（Permanent Portfolio）概念供家长参考。该组合将资产平均分为四类，包括美国股票、美国债券、黄金（或商品）及现金，各占资产配置的25%，并每年进行一次「再平衡」（Rebalancing），即沽出上升资产、加注落后资产，以期每年维持各资产占25%的比重。

李澄幸指，此组合理念与市场上一些「均衡基金」相似，好处在于「防守力」，即使遇上市况逆转，由于债券及黄金可能在股票下跌时发挥避险作用，加上25%现金可把握低位入货机会，亦可作为应急钱备用，「它（组合）既保留了增值空间，亦保留了弹性，哪怕资本市场环境恶劣，它的减值也有防守力，适时作调配。」

事实上，这个组合操作简单之余，表现也不错，堪称「神奇组合」。假设在1987年1月投入1万元本金，持续至2026年6月，累积可滚存至约13.35万元，年复合增长率（CAGR）约6.78%。在近39年中，该组合仅5年录得负回报，最差一年是2022年蚀近8%，表现最佳则是2025年大赚近23%，以上两个年度均跑赢美股标普500指数，2022年该指数跌19.4%、2025年则升18%。

理财是最好身教 「一代一代传下去」

李澄幸透露，自己在新冠疫情期间、因看不通市况亦曾应用这个组合，「效果不太差，可能都有少少幸运，因为当时金价升了。」他又指组合当中的美国股票及债券，也可以用环球股票及债券代替。

家长做好理财，亦是对子女最好的身教。黄惠仪说，理财观念很多时是「上一代传下来」的，这颗种子会放在子女身上，投资观念可以一代一代地传下去。李澄幸亦指，若父母为子女准备大量财富，子女不懂珍惜或完全没有准备，金钱未必是祝福，因此培养子女财商有其必要。

黄惠仪（左）及李澄幸希望港爸港妈既做好自身理财规划，也将良好财商教育给下一代。 何健勇 摄

财策师如何部署百万仓？

另一方面，若今日给两位100万元作投资，两位财策师又会怎样部署投资组合？李澄幸表明，因他已拥有自住及收租物业，退休规划也做好了一定基础，因此若突然给他100万元会为女儿投资，希望平稳增长，故以收息股为主。

他的组合约70%配置于香港高息股，主要为银行股及保险股，亦会进行Short Call，务求做到长线增值之余，也可增加收入；其余约30%现金等待机会，也会进行Short Put等待接货。他坦言，虽然美股回报近年较港股亮丽，但考虑到这笔资金预留给女儿升学，故仍以香港收息股为主，因港股估值相对低、股息亦算合理。

采用「100法则」作参考

黄惠仪则表示，由于自己与丈夫没有子女，主力聚焦二人及早达致财务自由，故投资取态相对进取。她会采用「100法则」（即100减去自己年龄，计算股票配置比例）作参考，现时投资组合中约六至七成为股票，主要投资美股科技股；另外约一成资金配置于多只加密货币，分散注码；余下约二至三成买入保费融资的保单，在风险可控下进一步杠杆，争取更高回报。

她自言任职于金融机构兼有投资经验，故会运用ELI（股票挂钩投资）等工具，分段吸纳存储相关股，一方面可以收取利息，若股价回落要接货，也在一个相对低价买入心仪想储的股份。

记者：叶卓伟

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