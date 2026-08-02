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30年期美债突破5.2厘 专家吁勿贪高息 退休收息「宜短不宜长」 留七成资金低捞企业债

投资理财
更新时间：06:00 2026-08-02 HKT
发布时间：06:00 2026-08-02 HKT

美国联储局日前议息，一如市场预期维持利率不变，惟会后声明及主席谈话均未有明确暗示减息路向，市场预期9月会再度加息。议息后，美国长债息率急升，30年期国债息率突破5.2厘，创2007年以来新高；10年期债息亦升至逾4.7厘。长债息率重新上扬，令不少「食息一族」蠢蠢欲动，打算入市买债，锁定较长年期的高息回报。

资深债券投资者、「债券红绿灯」创始人廖嘉伟接受《星岛头条》访问时表示，退休人士若打算建立债券收息组合，不宜将资金一次过全数投入市场。他建议可先动用约三成资金，买入年期较短、约3年左右的债券，以美国国债为例，先行「锁定」约4.3厘的回报，作为收息组合的基本盘。

据利率期货，市场预期联储局9月加息机会达67%。
据利率期货，市场预期联储局9月加息机会达67%。

约2年到期银行债亦有4.7厘

廖嘉伟解释，其个人判断是联储局今年内会加息一次，但认为市场毋须对加息次数过分敏感。他估计，一旦美国加息令股市出现较大幅度回调，一些企业债价格亦有机会同步向下调整，届时或会造就相对吸引的入市位，投资者可考虑动用余下七成资金，部署年期约5至7年的债券。他指，投资者不一定只买美国国债，亦可考虑银行债券，例如汇丰发行的债券，现时约2年左右到期的产品息率约4.7厘；年期约6年到期的则逾5.6厘，回报亦不俗，同时信用质素亦相对稳健。

廖嘉伟强调，退休「食息一族」在部署收息组合时，应尽量「化被动为主动」。他直言，「市场永远充斥著杂音，加息几多次、通胀几时跌，永远无定向」，与其被牵著走，不如主动将资金分割成两部分来管理风险，透过控制投资比重，以及选用短年期债券锁定回报，把整个组合的主导权重新掌握在自己手上。

廖嘉伟建议退休者部署债券收息组合应尽量「化被动为主动」。
廖嘉伟建议退休者部署债券收息组合应尽量「化被动为主动」。

价格波动较大 退休不宜买长债

对于年期较长的债券虽然息率较高，但廖嘉伟提醒其价格波动风险亦相对高，因长债的存续期（Duration）较长，对孳息率变动的敏感度远高于短债。他以5厘票息为例，若到期收益率上升2厘，20年期长债价格需下调约21%，跌幅为5年期（跌8%）的逾2.5倍。因此对于退休人士而言，若持有这些20年至30年期的长债，一旦中途因突发需要急需套现，兼遇上债券熊市，在低位离场便会蒙受较大损失。

相关文章：退休All in美债 稳赚5厘表面吸引 单靠债券难赢通胀 「不宜全数资产瞓身」｜李声扬

 

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