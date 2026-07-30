AlipayHK首推「短讯防伪提醒」功能 减少用户受骗机会
更新时间：17:51 2026-07-30 HKT
发布时间：17:51 2026-07-30 HKT
发布时间：17:51 2026-07-30 HKT
AlipayHK今日（30日）宣布，推出全港首个「短讯防伪提醒」功能，让用户可随时随地于应用程式通知中心内查阅官方讯息，以辨别真伪。公司同时透过AI驱动风控模型、跨行业联防及全方位防骗教育，从事前提醒、事中拦截到事后举报，多方面协助用户提高警觉及识别风险。
8月加入来电核查
公司指出，用户收到疑似AlipayHK的短讯时，可登入应用程式，透过「短讯防伪提醒」功能于主页查阅短讯记录核实，让用户转为主动防范，功能更预计于8月内加入官方来电核查功能，进一步减少用户受骗机会。
新增5项防骗弹窗
此外，AlipayHK针对常见骗局新增5项防骗弹窗，在用户进行转账及付款关键时刻作出提醒，包括假冒客服、刷单骗局、退款／解冻骗局、假冒好友借钱及投资诈骗等情景。
AlipayHK自2024年起推出防骗弹窗，每月平均警示3.5万位用户，协助用户识别可疑交易金额每月超过1亿。
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