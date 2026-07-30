平安数字银行推新一轮高息定存 1个月最高16厘

平安数字银行宣布，推出新一轮限时新客高息定存及开户迎新大激赏，开户可领12厘高息优惠，推荐好友开户更可争夺最高18,888港元大奖。

新客开户1个月可享12厘

由即日起至8月31日，全新客户凭推荐码「PR02」成功开立个人储蓄存款账户，叙造1个月港元定期存款，首10万港元即可锁定高达12厘年利率。

被推荐新客1个月最高16厘

现有客户亦可与亲友携手解锁「高息机会卡」，同样由即日起至8月31日，现有客户于个人银行手机应用程式页面内「开户迎新大激赏」分享专属推荐码，被推荐人只需使用该专属推荐码成功开户并叙造1个月港元定期存款，首10万港元即可享有高达16厘年利率。

每推介一位亲友可赏300元

至于推荐人每成功推介一位亲友，即可获赏300港元现金奖。「多推多得」，常规推荐奖赏高达9,000港元现金奖。推广期内成功引荐最多新客户的首三名「推荐王」，更可解锁「高息PRO级地图」内的终极大宝箱，分别获得9,888港元、3,888港元以及1,888港元现金奖。换言之，推荐人最高合共可独揽高达18,888港元大奖。