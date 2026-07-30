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蹲肯定比坐地更文明｜周显

投资理财
更新时间：10:04 2026-07-30 HKT
发布时间：10:04 2026-07-30 HKT

话说传媒报道，有一个内地游客，在地铁站蹲着，结果被一个香港本地人抛了一枚一元硬币在地上，令她觉得受到了侮辱，也感觉到港人的不友善。

事实上，香港人对于内地人喜欢蹲，很不谅解，不时出言或发文嘲讽。这些人当然没见过外国人喜欢坐在地上的「文化」。至少，蹲肯定比坐地更为文明。

我在一网媒写过一篇文章，讲甚么是文明，甚么是文化，例如说，吃粪便绝对不是文明，就算调味吃也不会是，日本人喜欢吃美女的，也是变态。

筷子和刀叉是不同的文明，但是印度人把食物直接放在地下，不洗手直接用手吃食物，绝对不是独特的文化，而是不文明，这正如用公筷比不用更文明。

至于蹲，客观的科学事实是，它可以强化全身大肌群，提升下肢力量，对保护膝、髋、踝关节都大有好处，更加提升骨密度，预防骨质疏松，拉高基础代谢，高效燃脂……简单点说，内地人没事干的时候在路上蹲一蹲，反而比香港人更健康，更文明，而香港人鄙视蹲文化，恰好证明港人的无知和无文化。

周显

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作者、投资者、知识份子、八卦公

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