新世界K11会员计划增设「铂金卡」 需一年消费20万 黑卡奖赏比率有上调

新世界发展（017）旗下K11集团宣布，将于今年9月1日起全面升级KLUB 11会员计划，增设全新铂金卡会员级别，并提升黑卡会员每笔消费赚取K Dollar的奖赏比率。铂金卡级别介乎金卡与黑卡之间，会员于过去12个月内于K11 MUSEA或K11 Art Mall累积消费达20万元或以上即可晋升。

铂金卡每消费250元赚2分

是次升级后，部分会员的消费奖赏比率有所调整。以黑卡会员为例，原有每累积消费250元可赚取2分，新计划下提升至2.5分。至于新推出的铂金卡会员每消费250元可赚取2分，金卡会员和普通会员就维持不变，分别为1.5分及1分。

金卡门槛一年累积消费1万元

会籍门槛方面，普通会籍维持免费登记；金卡门槛由过往于K11 MUSEA或K11 Art Mall同日消费满5000元或30天内累积8000元，改为12个月内K11商场累积1万元；铂金卡为12个月内累积20万元；黑卡门槛由12个月内40万元调升至50万元。

会籍有效期方面，由原来普通会籍、金卡会籍的有效期均属于永久，黑卡为12个月有效期，改为除普通会籍维持永久外，金卡、铂金卡及黑卡会籍有效期均为12个月。K11集团表示，是次升级旨在进一步深化K11与高价值顾客的连系，完善会员分层及尊属服务体系，为顾客打造更具深度、更个人化及更尊尚的文化零售体验。

K11 CEO：新会员计划时机理想

K11香港首席执行官林灏哲指出，随著K11 MUSEA将于年内完成首阶段品牌升级，更多奢侈及高端生活品牌陆续进驻，今年是全面升级KLUB 11会员计划的理想时机。集团期望透过推出铂金卡级别，进一步细分会员层级，深化高端客群经营。

黑卡会员年度消费额升逾三成

新世界引述其统计指出，于2026年6月底止年度，K11 MUSEA及K11 Art Mall人流均创历史新高，带动会员消费持续增长。其中金卡会员消费额于2026财年录得双位数升幅，消费主要集中于餐饮及美妆等类别，反映会员对高品质生活方式、精致消费场景及个人化体验的需求持续提升。

该集团提到，黑卡会员规模亦保持稳定增长，消费额较上一财政年度上升逾30%。该客群主要聚焦于国际一线奢侈品牌及珠宝钟表类别，带动K11 MUSEA珠宝钟表会员消费额连续12个月录得增长，多个知名国际奢侈品牌亦连续数月刷新开业以来销售额纪录。此外，去年首10%高消费会员总消费额超过10亿元，反映高价值会员的强劲消费力。该集团指，随著KLUB 11会员计划升级，集团将进一步深化高端客群经营，释放会员消费潜力。