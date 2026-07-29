国泰服务差照赚钱｜曾智华

投资股票，乃极须冷静的理性思考行为，分析时，要撇除许多个人感受或主观因素。举例，近年凡遇上老友搭完国泰航空（293）旅游、公干、探亲后，也无论是坐经济舱或商务舱，大部分的评语是——服务今非昔比。有此感觉，因香港人十之七八主要帮衬国泰，故此，数十年内，大家皆拥有亲身体验。小弟也如是，帮衬国泰凡五十多年，对这公司的一切转变，绝对掌握。

一般客观评论是对的，空姐空少，由外型到服务态度，略逊以前；食物质素及座位舒适度，则可以讲大幅下降了。

上周见到著名设计师邓达智将搭乘国泰航空商务舱经验写出，简直感觉到火光由专栏中冒出，可能是爱之深，痛之切吧。

国泰航空服务质素变差，乃不争的事实，原因N咁多，恕我冇能力也无资料在此一一拆解，只好交由国泰公司管理层去自我查找不足。但佢哋会唔会做呢？怕且唔会嘞。

盈利能力「殊殊」声飙升

因最新公布的业绩显示，你有你一面痛批佢，但另一方面，董事局及管理层最紧张的，则是业绩，事实胜于雄辩，公司的盈利能力，「殊殊」声飙升，单单今年上半年，综合溢利多咗近65亿，扣除一切开支后，核心盈利仍有近51亿，远比市场估计的33亿多。交出如此亮丽成绩，你系董事局会点睇？当然锡到管理层㶶，反而「睇唔到听唔到」顾客的负评啦。

小弟由零开始在本栏忠告大家，投资组合中，必须包括国泰航空，因这公司有政府的政策倾斜照顾，有如港交所（388），极多独家优势。无他，以上两公司的成败，就是香港的成败，你系政府，会点做？

COVID期间数以万计公司唔掂，政府只重点救国泰，因有绝对需要，事实上，我也再三在此指出，正常的国泰，应值16元左右。故此，几年前佢4元多供股，我白纸黑字，声嘶力竭呼吁大家瞓身跟。当年4元的货，已变14元再加利息了。

总结，勿因国泰服务质素差而错估佢盈利能力，因全属两件事来的。

资深传媒人 曾智华