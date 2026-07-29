熊本地震︱事发前买旅游保可获旅程取消保障 保联：不涵盖因个人忧虑取消行程

日本熊本县周二（28日）下午发生7.1级地震，香港保险业联会表示，一般旅游保险中与地震相关的保障，包括旅程延误、旅程取消及提早结束行程，在事故发生前已购买的旅游保险，原则上保险公司会提供保障。

保联指，就旅程延误，如自然灾害（包括地震）是保单内的指定受保原因，因自然灾害而导致已安排的公共交通工具有所延误，受保人将可按延误时数，根据保单条款获得现金津贴，或合理的额外旅游费用，例如：酒店或机票支出的赔偿。

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已缴付而未能退回游费可获赔

至于旅程取消保障，大部份旅游保单指明，如受保人在出发前指定日数内，因目的地发生自然灾害（包括地震）而需要取消旅程，已缴付而未能退回的旅游费用均可获赔偿，包括机票、海外住宿、交通费用。

「取消行程」保障须基于保单列明的客观受保原因，并不涵盖旅客仅因个人忧虑而取消行程的情况。常见例子包括因自然灾害（包括地震）导致航班取消，或当地交通服务瘫痪，以致原定行程无法成行。旅客应先向营运商（包括航空公司、酒店等）索取退款，其余不获退还的款项，可向旅游保险索偿。

必须中断旅程衍生开支可申赔偿

提早结束行程方面，大部份保单保障受保人因目的地发生自然灾害（包括地震），而必须中断其受保旅程并直接返港。受保人可根据保单条款，就已支付但无法退还的机票与住宿费用，以及额外衍生的机票或住宿开支申请赔偿。

保联又指，如身在当地的受保人不幸因此次地震引致受伤或身故，旅游保险会提供医疗费用保障及个人意外保障。如有需要，可联络 24 小时紧急支援服务协助。旅游人士应该留意当地最新情况，并以人身安全为首要考虑。

投保前已发生地震属不保事项

另外，凡投保前已存在的病患或状况，包括天气状况（如台风）及自然灾害（如地震）等，都属于旅游保险的不保事项。故此，在地震发生后才买旅游保险，即使目的地是地震灾区，亦不会受到保障。该会提醒旅游人士确定行程后，应尽早购买旅游保险，以确保相关保障尽快生效。

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