投委会集中防骗工作 「唔俾人呃是重要的第一步」市民善忘是最大挑战

本港投资骗案层出不穷，投委会主席杜淦堃表示，投委会最近在理财教育方面，主要集中于防骗工作，「唔俾人呃是重要的第一步，被人呃晒钱，再谂理财就太迟」，又指市民善忘是最大的挑战，故会跨机构合作推广，另希望政府或证监会将来注重投资和理财教育的工作，以及尽量拨出更多资源予投委会，让同事发挥。

盲目跟风是大问题

他指出，最多人关注理财教育时为虚拟资产交易平台JPEX爆出涉诈骗案，当时被问及是否理财教育做得不足够，他回应说：「好难话几时够，因为无论做几多」，世界上总是有人被骗，有同事形容为持久战。他提及，输钱皆因赢钱起，以及盲目跟风都是大问题，大众往往很容易忘记量力而为等基本考量，但这是没有办法的，人性便是如此。

本港投资诈骗的模式变化越来越快，他表示「追唔到，佢地（骗徒）一定快过你，预测唔到点呃你钱」，又指忧虑人工智能（AI）所衍生的问题，将会以假乱真，劝喻大众三思而行。他指出，数年前大家提倡「有图有真相，而家傻啦，图很容易做」，当大众不懂得分辨真假时，便要跳回基本原则，即是财分三份、询问清楚后才投资等，另希望广大市民利用一些时间增值自身投资和理财知识。

小朋友至长者都要理财教育

他表示，投委会「不止是教投资，亦教理财」，而理财教育并非容易的工作，要做得广泛和深入，因为由小朋友至长者等不同年龄层都需要理财教育，其理财需要和需要接受资讯都不同。投委会除了面向幼稚园、小中学、大专生举办不同的活动和比赛、为打工仔、长者制作一些短视频等作推广外，亦有协助弱势社群、外佣、戒毒所出来的更新人士、就新来港大学生受骗与大专院校协调等。

投委会的热门项目包括网站上的理财计数小工具、理财教育体验馆。理财教育体验馆最近更换一些游戏，证监会董事会成员亦有前往玩游戏，涉及夹公仔、扭蛋、网络情缘游戏，可透过游戏从中学习知识。

杜淦堃本月31日卸任主席

杜淦堃自2021年起担任投委会主席，即将在本月31日卸任。他表示，主席并非是全职，其工作是支持26个投委会同事，参与方向性讨论，故「我的表现没有什么好评价」，同事则是每日博斗中的功臣。就交棒提供锦囊方面，他指要与证监会紧密合作，冀新的主席支持投委会团队的工作，「等佢地放胆去做」。卸任后的个人发展方面，他直言没有大计，手头上太多事情未做，要「努力追返」，尤其是本业方面；其次要陪伴家人。他现身兼多职，包括宏福苑大火独立委员会资深大律师、香港天博大律师事务所的资深大律师等。

杜淦堃小资料

他坦言，担任投委会主席为其最开心的公职，因为其他事情，尤其是本业，会面对很多争议的问题和较为不开心、负面的事情，每日工作层面的负能量颇高。不过，投委会的正能量很高，涉及教育工作较为正面，同事气氛好，亦带来很多启发。