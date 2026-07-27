两只铝金属股料长线向好｜曾渊沧

恒指于6月26日见底，之后呈V形反弹，走势不错，但是上个星期开始面对波动，多只Al半新股狂跌，对大市也有影响。一个月前，市场曾传出智谱（2513）与MINIMAX（100）这两只Al股即将成为恒指成分股，幸好没有成事，否则又将打击恒指。过去几年，恒指公司数次在错误时间选择新的成分股，美团（3690）如是、泡泡玛特（9992）亦如是，都是在股价见顶日加入恒指。

刚过去两个星期，笔者到马来西亚的砂劳越旅游，这里消费价格远低于深圳，原因是地广人稀，面积超过12.4万平方公里，是马来西亚最大的邦州，但是只住250万人，地价便宜，租金低，工资也低，消费价格就低了。奇怪的是，地价、工资成本都低的地方却吸引不到外资来开工厂。不过，当地政府很有钱，全民医疗免费，小学、中学、大学教育免费。原因是这里有石油、有铝矿、金矿及稀土，为当地政府带来花不完的钱。

美的短炒长揸皆可

谈起铝金属，波斯湾生产的铝占全世界供应量的8%，霍尔木兹海峡被封锁后，全球的铝供应量严重短缺，价格自然飞升，于是中铝（2600）及宏桥（1378）的股价一度成了炒作对象，但又因为美伊关系一度和缓而急跌。美伊战争打打谈谈，看来的确不容易全面和平，而且全球铝金属的需求快速增加，就算波斯湾供应正常，铝价也是长期看涨，长线利好中铝与宏桥的股价，这两只铝业股的股价在6月底、7月初应该已经见底，因此，现价入场仍然算是折扣价。

欧洲受热浪侵袭，美的（300）冷气机成为抢手货，原因是欧洲有许多建筑都是被列为古迹而受到保护，不许穿墙打洞装冷气机，而美的就专为这种问题而设计出一种不必穿墙打洞的冷气机，因此非常畅销，美的股价也因此直线上升，短炒长揸皆可。

国泰盈喜可续看好

前阵子，太古（019）出售部分所持有国泰航空（293）股票，不少投资者以为一定是太古不看好国泰前途，于是国泰股价下跌，当时我曾经撰文指可以趁低吸纳，估计国泰盈利不会倒退。上星期国泰发盈喜，今年上半年盈利会增加76%，的确非常好，相信下半年也同样的好。

现在，国泰股价逆势上涨，并创下历史新高，应该可以继续看好，而且盈利上升，股息也应该会增加，使国泰成为收息股。

曾渊沧