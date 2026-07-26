积金易加强提取MPF核实要求 月底推新安排 严防虚假声明或不法手段

积金局主席刘麦嘉轩今天（26日）发表网志，提及有个别滥用提早提取强积金（MPF）的情况，包括以虚假声明或其他不法手段申请提早提取强积金，更有不法分子诱骗计划成员非法申请提早提取强积金，或以高仿真度的假身份证，非法提取年满65岁计划成员的强积金。为加强保护计划成员的强积金，积金易会于7月底推出新安排，进一步强化提取强积金申请的核实要求。

需透过「智方便」进行认证

在新安排下，除了以小额结余（$5,000或以下）及死亡为理由的提早提取申请外，所有计划成员如向「积金易」提交提取强积金申请，包括年满65岁的提取申请，都必须透过「智方便」进行多重身份认证，完成即时容貌辨识，以确保申请人身份真确无误。

经「积金易」申请提取强积金新安排

即使计划成员注册「积金易」时已透过「智方便」进行身份认证，在提交提取强积金申请时，申请人仍须完成以「智方便」进行的多重身份认证步骤。通过验证后，他们亦须按指示透过「积金易」递交相关证明文件，经审核后，强积金受托人才会向申请人发放强积金。

受托人须履行受信及法定责任

刘麦嘉轩又在网志指出，「积金易」的其中一项功能是令行政工作标准化，以提升整体运作效率。但在实际运作中，仍会出现一些不适用于划一标准流程的特殊个案，包括需要受托人作专业审核判断的特殊申索。在处理这类个案时，受托人须履行其受信及法定责任，以诚实、忠诚及「以计划成员利益为先」为原则，并须符合相关法规要求。

在处理过程中，如果相关受托人有需要向计划成员索取补充资料，「积金易」会跟进及与计划成员保持联络，以提供协助及监察整个过程，确保个案妥善处理。她表示，由于个别特殊个案须更仔细的核实及评估，处理时间无可避免会较长。然而，「积金易」与受托人会在保障计划成员利益及符合法规的前提下，尽力加快处理进度。

按照目前机制，打工仔女年满65岁可提取强积金，法例同时亦容许在特 定情况下，可以提早提取强积金，包括年满 60 岁并提早退休、永久离开 香港、完全丧失行为能力、罹患末期疾病、小额结余及死亡。