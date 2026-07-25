美股AI投资高峰期的真正考验｜久利生

美股科技股的人工智能（AI）叙事，正由「概念溢价」走向「业绩验证」。过去两年，投资者愿意为AI带来的长期生产力提升、云端需求及广告效率改善付出更高估值；但进入今轮业绩期，市场风向开始转变：大型科技企业不但要证明AI可以带动收入增长，更要解释为何资本开支仍要大幅上调，这些投资又何时才能转化为可持续盈利、现金流和股东回报？

Alphabet及Tesla季绩反映新讯号

Alphabet最新季绩正好反映这个矛盾。公司收入及多项业务表现优于市场预期，Google Cloud收入按年大增82%，反映企业对AI基建、生成式AI工具及云端服务的需求仍然强劲；但股价却因公司上调全年资本开支指引而受压。更令市场意外的是，AI相关投资急升令其自由现金流大幅转弱，甚至出现多年来罕见的负自由现金流情况。换言之，市场并非否定AI需求，而是开始思疑：当数据中心、晶片、电力、网络及自研模型的投入愈来愈庞大，收入增长是否足以抵销折旧、营运成本及自由现金流压力？

又例如，Tesla刚公布的去季业绩亦反映当前转型阶段的讯号。营运收入较市场共识低约七成。业绩逊预期有多项原因，但主要拖累来自新产品研发开支上升，以及新AI算力带来的折旧增加。而这些挑战很可能持续存在，而相关收入在2026年未必能显著增加。期内自由现金流录得11亿美元流出，但已优于市场预期的26亿美元流出。资本开支低于预期，又引发市场对未来增长时点的疑问——投资者要求越来越高、也越来越「难凑」。

显而易见，科技七雄业绩期的前瞻重点，不再只是AI叙事是否吸引，而是投资回报是否开始可量化，包括AI支出能否转化为收入、用户采用率或其他可见回报；云端增长及利润率是否能支持持续投资；以及在自由现金流受压、债务或融资需求上升的情况下，管理层是否仍能给出令人信服的盈利指引。

收入结构出现更明显AI化

AI投资高峰期对业绩的第一个影响，是收入结构出现更明显的AI化。云端业务成为最直接受惠者，因企业部署大型语言模型、AI代理、自动化工具及数据分析，需要更多算力和储存能力。Alphabet的云端收入高速增长，正说明AI需求不再只停留于实验阶段，而是逐步进入企业IT预算。不过，这并不等同盈利质素同步改善。若客户愈来愈重视token的使用效率，即以较低成本完成相同AI任务，云端服务商可能需要以更高效率或更低价格竞争，利润率便会成为市场审视的下一个重点。

资本开支急升令盈利难解读

资本开支急升令盈利表现变得更难去解读，便是第二个影响。传统上，科技巨企被视为高现金流、高毛利、轻资产的商业模式；但AI基建竞赛正在把部分企业推向更重资产的阶段。当公司需要提前购买昂贵晶片、兴建大型数据中心、签订长期能源和云端容量合约，短期损益表可能仍然亮丽，但自由现金流、折旧开支和资本回报率已开始受压。这也是为何Alphabet即使交出强劲收入增长，市场仍对更高资本开支及罕见负自由现金流有反应。

市场对「好业绩」的标准提高

最后，是市场对「好业绩」的标准提高。过去只要收入和每股盈利胜预期，股价往往有明显正面反应；但在AI投资高峰期，投资者更重视管理层能否回答三个问题：一是AI产品是否真正带来新增需求，而非只是替代原有服务；二是AI投入是否形成竞争壁垒，例如自研晶片、模型效率或生态系锁定；三是未来数季资本开支会否继续上调，令现金流改善时间一再推迟。换言之，市场正从「买增长」转向「买可验证的投资回报」。

AI投资高峰也令板块分化加剧。最受惠的是具备算力供应、云端规模、自研晶片或广告数据优势的企业；但若公司只能以高成本追赶AI基建，却未能快速变成收入，估值便容易受压。即使同属大型科技股，不同公司的市场反应亦会取决于AI支出与核心业务增长是否匹配。

讲到尾，于AI基建投入的早期，企业需求仍然强劲，容量不足甚至支持云端收入继续快速增长；但股价已透支大量乐观预期，一旦业绩未能同时交出收入加速、利润率稳定及资本开支可控三项条件，估值便容易波动。基本面未必转差，但市场愿意支付的估值倍数可能下降。投资逻辑由憧憬期进入落地期，企业单靠讲「AI将改变世界」的故事，唯恐剩下时间已不多。

久利生