暑假外游必备 精选6张海外签账信用卡 最高赚10%回赠兼免手续费

正值暑假旅游旺季，不少港人均计划出外旅游，但在选择付款方式时，常在现金与信用卡之间犹豫不决。其实，只要选对海外签账信用卡，不仅能省下外币手续费，更可同步累积飞行里数、现金回赠或积分奖赏，让消费每分每毫也赚到尽。《星岛头条》精选6张海外现金回赠达4%或以上的旅游信用卡，当中最高回赠更达10%。

只要选对海外签账信用卡，不仅能省下外币手续费，更可同步累积飞行里数、现金回赠或积分奖赏，让消费每分每毫赚到尽

安信Wewa Signature高达10%海外回赠 免手续费

安信WeWa Visa Signature主打高达10%海外实体外币签账现金回赠，推广期内豁免外币手续费。扣除一般手续费影响后净回赠依然突出，特别适合频繁在海外消费的旅客。该卡额外回赠全期上限约为500港元，迎新奖赏可任选1,000港元现金、Apple礼品卡或行李箱等，另设分期套现计划。

安信WeWa Visa Signature主打高达10%海外实体外币签账现金回赠

恒生Travel+ Visa Signature 指定地区回赠达7%

恒生Travel+卡专为旅行而设，主打永久免年费，持卡人于日本、南韩、泰国、内地、澳门及台湾签账，可享高达7%+FUN Dollars回赠，其他海外地区亦高达5%。

不过要留意该卡设有门槛，每月需累积合资格消费满6,000港元可获得优惠，最高每月可获500港元+FUN Dollars。至于迎新优惠高达700港元+FUN Dollars，并提供Expedia等预订优惠及机场餐饮折扣。优惠期至2026年12月31日。有关回赠将于签账后下一个历月入账。

中银Chill Card 海外及网上签账5%现金回赠

中银Chill Card在海外及网上签账提供高达5%现金回赠，扣除约1.95%的手续费后，用家仍可净赚约3.05%。只要持有指定户口，该卡便可享永久免年费。

中银Chill Card在海外及网上签账提供高达5%现金回赠，扣除手续费后仍可净赚约3.05%

不过，该卡现金回赠每月上限约为150元，即海外签账上限约3,260元便会「打爆」，回赠会直接抵消月结单的签账额。此外，全新客户只要累积合资格零售签账满5,000港元，即可享高达500港元的迎新现金回赠。

恒生MMPOWER World Mastercard外币达4% 指定类别达8%

恒生MMPOWER卡的外币签账可享高达4%+FUN Dollars回赠，部分指定商户的折扣甚至更高。该卡提供永久免年费优惠，扣除手续费后依然有不俗的净回赠，若用于网上签账及指定类别更可高达8%。

不过，该卡要求每月需累积合资格签账满3,000港元，最高每月回赠500港元+FUN Dollars，适合需要兼顾网购及海外消费的用家，而迎新奖赏同样高达700港元+FUN Dollars。

东亚World Mastercard 食肆及海外签账回赠4至5%

东亚World Mastercard的食肆及海外签账高达5%现金回赠，或者可换算为等值里数，兑换率低至4港元1里。扣除约1.95%手续费后，用家仍能净赚约2%至3%的回赠。这项优惠每月需累积签账满4,000港元方能触发，但好处是额外回赠的上限较高。该卡首年免年费，持卡人可自由选择现金回赠或里数计划，适合以饮食及海外消费为主的旅客，唯独需留意欧洲实体签账可能会出现例外情况。

建行亚洲TRAVO Mastercard 海外回赠达4%且无门槛

建行TRAVO Mastercard的海外签账同样提供高达4%现金回赠，或是1.5港元兑1里的极佳比率，最大卖点是无最低签账要求。即使扣除手续费后，这张卡仍有约2%的净回赠，让小额消费也能轻松获益。迎新礼遇方面，持卡人可根据签账数目选择600港元现金回赠或更高的分期优惠。

此外，持卡人亦可享Expedia酒店即时折扣及指定海外商户的额外回赠，特别适合计划酒店住宿及游玩主题乐园的家庭旅客。

港元或外币结算怎样选？

海外签账时，选择以「港元」或「外币」结算各有优劣。如选择外币结算的话，汇率按信用卡组织完成交易当日计算（而非签账当日），需待月结单才知实际汇价，银行一般会收取0%至2.5%手续费。

港元结算适合重视汇价稳定的人，但收费相对昂贵；外币结算收费较低，却需承受汇率波动风险

相反，若选择以港元结算，虽然可以即时锁定汇价，但商户使用的「动态货币兑换」（DCC）汇率通常已隐含了约2.5%至4%甚至更高的加价。不仅如此，持卡人可能还需额外支付信用卡组织的跨境交易费约0.8%至1%，少数银行更会另收约0.2%至0.95%的额外费用。整体而言，港元结算适合重视汇价稳定的人，但收费相对昂贵；外币结算收费较低，却需承受汇率波动风险。最精明的做法是出发前向银行查清各项收费，并在付款前向商户确认DCC汇率，或者直接挑选免手续费及高回赠的信用卡，便能免却烦恼。

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