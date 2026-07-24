新加坡GIC拟3年内加码300亿美元投资对冲基金 抗衡重注AI风险

新加坡政府投资公司GIC宣布，未来三年将额外部署300亿美元资金投入对冲基金。GIC集团首席投资长杨健明表示，过去十年GIC已将对冲基金投资规模提升两倍，环球宏观、量化及多重策略将是未来重点拓展方向。 据全球主权财富基金（Global SWF）估算，GIC管理资产总额约达9360亿美元。

料巩固其对冲基金领域主导地位

彭博报道，额外投资将进一步巩固GIC在对冲基金领域的主导地位。 GIC早年已成为桥水联合基金的支持者，近期亦投资过Citadel及Viking Global Investors等知名基金，并曾向Jain Global注资，其后该基金转为专为Millennium Management管理资金。

杨健明表示部分全球顶尖对冲基金已暂停接受新资金，但GIC仍能与之合作，借助其专业技能推出新策略，甚至进行孵化和培育。他也坦言，「只要基金经理能为我们带来理想回报，我们乐意支付业绩报酬。」

人工智能已全球投资者集中风险

报道又指，GIC加大对冲基金投资力道的重要原因是分散投资，因为现在许多投资领域都与人工智能密切相关。杨健明表示，「人工智能风险因素已成为许多全球投资者面临的集中风险。因此，对冲基金作为一种积极的投资策略，实际上可以分散单一的集中风险。」