美兴起婚前协议新保障 因照顾子女辞职 配偶须提供经济支持 「除非对方出轨」

为了照顾家庭而放弃事业，万一婚姻破裂，全职照顾者会否面临「一无所有」的窘境？近年美国愈来愈多新婚夫妇在婚前协议中加入「退出职场」触发条款，规定若一方为照顾子女或家庭而放弃工作，对方须提供额外经济保障。这股风潮反映千禧世代对婚前协议的看法，正从传统的「保护既有资产」转向「确保双方公平」。但在香港，婚前协议的法律执行力仍然存在不确定性，何敦律师行（Haldanes）婚姻及家事法部门合伙人梁慧源接受《星岛头条》访问时指出，虽然婚前协议不具绝对约束力，但本港法律本身已有保障，法庭在分配资产时会以50:50为起点，并可因全职照顾者的牺牲而偏离比例，确保其权益。

美国触发条款形式多样

据《华尔街日报》报道，40岁的Anna Morgenstern与45岁的Zach Spiess讨论到「其中一人为了抚养孩子而停止工作」时，最终透过网上平台HelloPrenup加入触发条款，约定无论哪一方退出职场，对方都须提供额外经济支持，除非对方出轨。

两人最终透过网上平台HelloPrenup加入触发条款，约定无论哪一方退出职场，对方都须提供额外经济支持，除非对方出轨。

报道提到，这类触发条款形式多样，有的约定继续工作的一方须预留一笔相当于全职配偶先前工资并加上每年3%至5%涨幅的款项；有的规定定期向投资账户存款，离婚时该账户资产全归对方；部分协议甚至约定「重返职场补贴」，用于资助退出职场一方继续教育。

这类触发条款形式多样，有的约定继续工作的一方须预留一笔相当于全职配偶先前工资并加上每年3%至5%涨幅的款项。

港无针对婚前协议法例

然而，这类条款在香港能否获得法庭认可，仍是未知之数。香港目前并无专门针对婚前协议的法例，但法庭在处理离婚财务申索时会参考协议内容。梁慧源指出，2014年终审法院在SPH v SA一案中确认，本港法庭会参考英国Radmacher v Granatino案例的原则，只要协议符合自愿签署、全面财产披露、获独立法律意见及无压力等条件，法庭会倾向给予法律效力。

即使协议公平达成，若双方婚后财务状况发生重大变化，导致原协议不再反映婚后生活水平，法庭仍有权选择不予支持。她强调，「法庭视婚前协议为参考性质，多于全面约束的协议」。

港法律也保障全职照顾者

即使没有签订婚前协议，香港法律本身已有保障。梁慧源解释，香港法庭在离婚时会根据终审法院案例LKW v DD的「五步法」处理财产分配，起点为50:50，「香港法庭的起点已经考虑到，若一方离职全力照顾家庭，另一方可以专心工作，赚钱能力可能提高，所以有时法庭会偏离50%原则，让放弃工作的一方拿到多于50%的资产」。

香港法庭在离婚时会根据终审法院案例LKW v DD的「五步法」处理财产分配，起点为50:50。

设计条款宜保留弹性

梁慧源建议，若准夫妇决定签订这类婚前协议，应尽量保留弹性，而非设定固定金额，「如果只是很固定地留了一个金额，随著生活水平改变，有机会在不幸离婚时，那些条款未必会仍在一个合理水平。」她通常建议客户设计具弹性计算方案，按预期将来婚姻生活水平计算赡养费。

此外，签订婚前协议后并非一劳永逸。她提醒，「不要觉得签了婚前协议之后，完全可以放在一旁就直接离婚。」若婚后生活或资产有重大变更，应考虑签订更新的婚后协议。她建议最好在结婚登记前不少于28天签订，并聘请有经验处理家事法的律师代表谈判。

若婚后生活或资产有重大变更，应考虑签订更新的婚后协议。

跨境执行恐现法律冲突

香港不少夫妇涉及跨境元素。梁慧源指出，若在香港签订婚前协议，但将来在海外离婚，当地法院会考虑香港草拟的协议在其司法管辖区的执行性，确实有机会出现法律冲突，甚至引发「平行离婚诉讼」（Parallel Proceedings）。

她建议，若客户在海外有重大资产，应先按香港法例签订主要婚前协议，再在有关司法管辖区找当地律师草拟「镜像婚前协议」（Mirror Prenuptial Agreement）。她举例，内地法律概念与香港不同，香港法庭可能判决整笔付款，但内地法规下的财产分割概念未必等同，因此需要两地律师协作，研究如何以当地法规允许的方式，达致相近的财务保障效果。

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