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华纳兄弟千亿收购变「金融暗战」两党斗抢话语权 甲骨文惨遭绞杀｜余伟龙

投资理财
更新时间：06:00 2026-07-24 HKT
发布时间：06:00 2026-07-24 HKT

在美国中期选举的隆隆战鼓声中，一场涉及1,100亿美元的世纪收购案正演变成一场惨烈的「金融暗战」。这不仅仅是派拉蒙天舞（Paramount Skydance，PSKY）对华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery，WBD）的商业吞并，更是民主党与共和党金主之间围绕媒体话语权（特别是子公司CNN，有线电视新闻网）的生存之战。随着中期选举临近，民主党正动用一切金融与政治资源，试图锁死这场可能彻底清洗其宣传命脉的交易。

第一战线：精准打击甲骨文股价

甲骨文创办人拉里·埃里森，他为儿子大卫·埃里森提供了高达457亿美元的个人担保。
甲骨文创办人拉里·埃里森，他为儿子大卫·埃里森提供了高达457亿美元的个人担保。

民主党打出的第一条主线，是极具隐蔽性且致命的金融攻势。此次收购案的核心支持者是甲骨文（Oracle，ORCL）创办人拉里·埃里森（Larry Ellison），他为儿子大卫·埃里森（David Ellison）提供了高达457亿美元的个人担保。这笔天文数字的融资，绝大部分是以拉里持有的甲骨文股票作抵押。

市场观察家指出，甲骨文股价近期大跌，表面上是资本支出过高引发的忧虑，实则是政治力量在资本市场的精确打击。通过压低甲骨文股价至120元附近的关键心理水位，民主党成功让埃里森陷入了股权质押陷阱之中，一旦股价跌破警戒线，埃里森将面临大规模的追缴保证金压力，届时其支援收购的现金流将被瞬间冻结，这场历史性的收购也将随之迎来告终。

第二战线：12州总检察长联手猎杀

派拉蒙天舞对华纳兄弟探索的商业吞并。
派拉蒙天舞对华纳兄弟探索的商业吞并。

如果说金融攻势是「暗箭」，那么政治法律挑战则是「明枪」。由加州领头的12个州（多为民主党执政州）总检察长已联手向法院提起反垄断诉讼。他们的理由冠冕堂皇：收购将减少市场竞争，损害消费者利益。

然而，明眼人都能看出这背后的政治计算。联邦法官已发布临时限制令（TRO），暂停了双方的业务整合。这种法律手段目的不在于最终赢得诉讼，而在于拖延。在美国政治逻辑中，时间就是武器。只要能将收购案拖延至中期选举之后，民主党就能确保CNN等传统媒体平台在选举期间继续维持其既定的政治立场，避免被「特朗普金主」接管后进行大清洗。

「这不是反垄断，这是政治防御。」一位华盛顿资深分析师指出，「CNN 是民主党的舆论命脉，一旦被埃里森家族接管并进行内容重组，民主党在中期选举的造势活动将失去最强大的扩音器。」

核心争夺点：CNN的去民主党化恐惧

民主党如此大动干戈，核心在于对CNN未来的恐惧。传闻指出，埃里森父子已向特朗普团队承诺，一旦收购完成，将对CNN进行全面清洗，扭转其长年偏向左翼的报导风格。

在资讯时代，媒体的控制权直接等同于选票。对于民主党而言，失去CNN不仅仅是失去一个宣传平台，而是失去了一个能够在全球范围内定义叙事、引导选民情绪的战略堡垒。在中期选举的关键时刻，媒体清算意味着民主党的宣传机器将出现巨大的真空，这是他们绝对无法接受的代价。

变数与反击：特朗普阵营的金融援军

面对民主党的双重夹击，特朗普阵营显然不会坐视不管。目前，共和党背景的金融力量正酝酿反击。市场传出，一系列旨在提升甲骨文股价的金融策略已在筹划中，包括推动新的企业云计算合约以及引入新的战略投资者，意图在短期内将甲骨文股价拉回安全区，解除埃里森的质押危机。

这场收购案已不再是一场单纯的商业并购，它是美国政治极端化下的缩影。金融力量被武器化，法律程序被战术化，一切都指向了那个终极目标——权力。随着中期选举的脚步日益临近，这场围绕华纳兄弟与CNN的金融暗战，注定将成为美国政治史上最精彩、也最残酷的前哨战。在资本与政治的绞肉机中，谁能笑到最后，将直接决定未来数年美国的政经命脉。

余伟龙
全职投资者

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