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WeLab Bank推快闪旅游优惠 高达6厘 存30万赠3300元奖赏

投资理财
更新时间：17:57 2026-07-23 HKT
发布时间：17:57 2026-07-23 HKT

暑假旅游旺季将至，WeLab Bank（汇立银行）推出「旅游奖赏快闪抢」活动，由2026年7月28日中午12时起，可于官方推广网页登记，成功登记并完成指定存款任务，即可获得价值高达3300元的Trip.com旅游奖赏，高达相当于约6%年利率。该行指，是次活动进一步结合储蓄与旅游需求，让客户在灵活管理资金的同时，享受更丰富的理财回报及旅游礼遇。

需存入新资金以登记旅游奖赏

WeLab Bank指，客户可于官方推广网页，输入注册WeLab Bank账户之手机号码登记，即可抢先登记以下旅游奖赏，包含3300元Trip.com旅游奖赏、550元Trip.com旅游奖赏，合资格客户可分别登记这两类旅游奖赏各一次。

该行又指，成功登记后，客户须于2026年7月30日或之前存入指定合资格新资金及维持在核心账户66天 ，即2026年7月30日至2026年10月3日（包括首尾两天），即可解锁相应旅游奖赏，其中3300元旅游奖赏需存入30万元或以上新资金，550元旅游奖赏则需存入10万元或以上新资金。

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