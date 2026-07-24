新股中际旭创一手逾5万抽唔抽？ 专家称较A股折让不算吸引 提防孖展「分货过多」

光模组龙头中际旭创（3308）正进行招股至下周一截止，最多集资逾550亿元，一手入场费高达5.1万元，问鼎香港历来最贵入场费新股，又引入淡马锡、高瓴、阿布扎比投资局、腾讯（700）及阿里（9988）等星级基石投资者，并据报国际配售部份已录足额认购；不过，宏高证券投资经理梁杰文接受《星岛头条》访问时提醒，股份集资额及股份供应量庞大，现时认购反应相对冷淡，投资者若借孖展认购，有机会获派较多股份，且「分货多未必系好事」。

问鼎香港历来最贵入场费新股

中际旭创是次计划发行5,450万股H股，香港公开发售占一成，不设强制回拨，最高招股价为1,010元，一手50股，入场费高达51,009.29元，打破2021年凯莱英（6821）约41,413元的纪录，成为香港历来入场费最贵的新股。截至昨晚数据显示，暂录得约235亿元孖展额，相当于公开发售集资额超额认购仅约3倍。

对于散户最关心的中签难度及资金分配，梁杰文直言，该股定价吸引力不足，加上货源较多，均可能推高中签率。他警告，若投资者盲目以大额孖展认购，或会获分配大量股份，在现时市况下「未必会系好事」。他建议散户决定是否借孖展时需盘算一番。

较A股折让不足两成 吸引力有限

中际旭创已于A股上市，按昨日A股收市价1,072.52元人民币计算，H股最高招股价较A股折让约18.7%。梁杰文估计，中际旭创最终或以上限1,010元定价，目前相对A股折让不算特别吸引，加上A股近日表现疲弱，可能削弱H股吸引力；即使认购，预期上市初期升幅亦较有限。

近期不乏A+H新股「潜水」

他又指，近期不少A股公司来港上市，最终同样以上限招股价定价，但部分A+H新股挂牌后表现欠佳，甚至跌穿招股价。事实上，翻查资料发现，本月上市的A+H新股立讯精密（2475）、鼎泰高科（1377）及普源精电（537）均告「潜水」，截至周四分别较招股价低6.7%、7.9%及39%。

可小注认购 再观察上市表现

对于应该认购还是等待上市后再部署，梁杰文形容今次认购属于「鸡肋」，认为有意参与的投资者可考虑「一手起、两手止」，不宜投入过多资金。

预期暗盘升幅在一成以内

他补充，中际旭创基本面良好，基石投资者阵容亦相当吸引，并占集资额达49.1%，但单计散户公开发售部分的流通市值已高达约50亿元，现阶段看不到股价上市后大幅上升的条件。因此，他较倾向等待股份挂牌一至两日，观察市场承接力及A股走势后再决定是否买入，并预期暗盘升幅在一成以内。

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