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Go巴出行加入AlipayHK交通频道 提供跨境直通巴士预订服务

投资理财
更新时间：16:55 2026-07-23 HKT
发布时间：16:55 2026-07-23 HKT

本地跨境巴士搜寻平台Go巴出行（GoByBus.hk）即日起，宣布成为AlipayHK交通频道的服务供应商。 AlipayHK用户于应用程式内的交通频道点击「直通巴士」栏目，可查阅由Go巴出行整合的多家营运商路线，比较及预订来往香港与深圳、广州、珠海、中山、澳门等地车票。 

整合逾七成大湾区路线

Go巴出行表示，平台覆盖超过七成大湾区跨境路线，涵盖主要营运商；用户预订后会即时获取电子车票，可以存入AlipayHK应用程式内，以二维码扫码上车，毋须列印。同时，应用程式提供行程管理功能，可把所有车票集中存放，出发前会自动发送提醒通知。 

此外，AlipayHK与Go巴出行更推出限时优惠，用户于活动期内可领取最高20港元的折扣券。

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